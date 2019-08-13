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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Ведомости
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Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту. Видео с приближением истребителя опубликовал подконтрольный Минобороны телеканал «Звезда».

Во время инцидента министр находился на борту своего самолета, он следовал из Калининграда в Москву. F-18С – это испанский истребитель американского производства F-18С. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, уточняет ведомство.

В Калининграде министр обороны находился с рабочей поездкой. Он заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.

Как отмечает «РИА Новости», в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

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Оппозиционеры подали две заявки на проведение акций протеста 24 августа

Ведомости
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию Москвы заявку о проведении шествия оппозиции по проспекту Академика Сахарова 24 августа, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь «Открытой России» Наталия Грязневич. По ее словам, мероприятие должно начаться в 14.00 мск, заявленное число участников – 100 000 человек.

Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Ранее муниципальный депутат Андрей Морев сообщил, что мэрия столицы отказала заявителям шествия за свободные выборы, запланированного на Бульварном кольце 17 августа. По его информации, власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. Заявители направили в правительство столицы свои возражения на отказ в проведении акции.

В свою очередь незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала москвичей продолжать выходить на мирные акции протеста, об этом она написала в Facebook.

«Дальше мы должны продолжать выходить на мирные уличные акции протеста. Именно это – ахиллесова пята и Собянина, и Кремля», – написала она. По ее мнению, большие уличные акции протеста и мирные прогулки «разрушают миф в 1% поддержки оппозиции», демонстрируют солидарность, дают чувство опоры людям, не согласным с несправедливостью.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Кто пришел на митинг на проспекте Сахарова

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США решили отложить введение новых пошлин на китайские товары до 15 декабря

Ведомости
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Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее. В частности, введение пошлин будет отсрочено для таких товаров, как мобильные телефоны, мониторы, ноутбуки, видеоприставки, некоторые виды игрушек и отдельные предметы одежды и обуви.

Как отмечается в сообщении, отдельные виды продукции были исключены из списка из соображений национальной безопасности.

«Как обычно, Китай сказал, что они будут покупать больше у наших великих американских фермеров. Пока они не делают то, что сказали», – написал Трамп во вторник, 13 августа, в Twitter.

В свою очередь Reuters со ссылкой на министерство торговли Китая сообщило, что вице-премьер страны Лю Он вечером во вторник переговорил по телефону с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. О чем именно была беседа, не уточняется.

Трамп 1 августа анонсировал введение пошлин в размере 10% на поставляемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год. В мае президент США повысил с 10 до 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, после он ввел 25%-ные пошлины на товары стоимостью $300 млрд. Вашингтон повышает пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. На сегодняшний день под пошлины фактически подпадает весь импорт из Китая.

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Финансы
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ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» из-за ненадлежащей рекламы

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) после проверки поступивших жалоб оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

ФАС признала кредитную организацию нарушившей закон о рекламе (ч. 7 ст. 5, ч. 3 ст. закона № 28). Речь идет о распространении рекламы финансовых услуг без указания всех условий, влияющих на сумму расходов, которые гражданин понесет при получении кредита.

Ранее, в конце июня «ФК Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Новым слоганом банка должна была стать фраза «Открытие» – государственный банк нашего времени». Однако Центробанк спустя несколько часов после презентации слогана заявил, что выступает категорически против использования этой фразы и любых других маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. По мнению ЦБ, указание на прямое или косвенное госучастие приведет к возникновению нерыночных преимуществ. Банк был вынужден отказать от выбранного слогана. В рекламной кампании с 8 июля стал использоваться слоган «Меняемся вместе с вами».

В начале июля ЦБ сообщил об окончании санации «ФК Открытие», т. к. банк сформировал резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановил финансовую устойчивость. В 2021 г. ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие».

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Политика
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СПЧ попросил Чайку проверить обоснованность дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля. Об этом сообщается на сайте совета.

В материале отмечается, что члены СПЧ лично фиксировали происходившие 27 июля в центре города события и изучали материалы, распространенные в СМИ. «Членами совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27 июля 2019 г. сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия», – отмечается в сообщении.

В Москве уже несколько недель регулярно по субботам проходят акции протеста против действий избиркомов, которые отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей. Большинство незарегистрированных кандидатов арестованы московскими судами за участие или призывы к участию в несогласованных акциях. Митинги и шествия, не согласованные с властями города, разгоняла полиция и ОМОН.

Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256 человек. МВД насчитало 1074, 600 и 136 задержанных соответственно. По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, по нему проходят 14 фигурантов, из которых 13 человек уже помещены под арест.

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Политика
Новости

Песков ответил на слова Трампа о взрыве под Архангельском ракеты «Буревестник»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Вашингтона о гибели сотрудников «Росатома» под Северодвинском (Архангельская область), призвал ориентироваться на информацию российской стороны, сообщает «Интерфакс». Песков добавил, что «Росатом» уже объяснил причины аварии. «Больше мне добавить к этому нечего», – заключил представитель Кремля.

Об инциденте на военном полигоне 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство уточнило, что в результате погибли два человека, не уточняя деталей. Позже в «Росатоме» заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили травмы. Взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва – он оказался в 4–16 раз выше нормы.

The New York Times 12 августа написала, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что придерживается версии журналистов NYT.

«Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. – «Ведомости») заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», – подчеркнул Трамп. По его словам, США сделали выводы из инцидента. Он заметил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

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Политика
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В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта

Ведомости
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Аэропорт Гонконга приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы, говорится в его сообщении. Всем пассажирам рекомендуется покинуть здания терминала как можно скорее, уточняется там же.

Проблемы в работе аэропорта возникли из-за массовых протестов, уточняет Reuters. По данным агентства, в зале прилета и некоторых частях зоны вылета находятся тысячи митингующих. Кто-то из них принес в аэропорт плакат с надписью «приносим извинения за неудобства, мы боремся за будущее нашего дома», передает Reuters.

Митингующие начали собираться в терминалах аэропорта еще в понедельник, 12 августа. Из-за акции протеста администрация аэропорта была вынуждена отменить вылет всех вечерних рейсов. Руководство аэропорта надеялось нормализовать работу на следующий день, однако сделать этого пока не удалось. В частности, десятки рейсов пришлось отменить крупнейшей местной авиакомпании Cathay Pacific. Во вторник, 13 августа, аэропорт отменил более 300 рейсов.

Сотни демонстрантов блокируют подход к стойке регистрации с 14:30 по местному времени, около тысячи человек находятся в зоне прилета. Протестующие также не позволяют пассажирам подойти к зонам досмотра и паспортного контроля. Между митингующими и пассажирами наблюдаются конфликты, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Гонконге происходят на протяжении последних двух месяцев. Местные жители выступают против принятия поправки к закону об экстрадиции, позволяющей подозреваемых в совершении какого-либо преступления выдавать другим странам и материковому Китаю. На данный момент у Гонконга нет соглашения об экстрадиции ни с КНР, ни в другими странами. Жители Гонконга уверены, что китайские власти будут использовать изменения в законодательстве для политических репрессий.

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Политика
Новости

Украина выслала российского дипломата после обвинений в работе на разведку

Ведомости
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Российский дипломат был признан персоной нон грата на Украине и покинул страну, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает спецслужба, в Львовской области был разоблачен местный житель, который выполнял разведывательное задание российских спецслужб. Речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован в 2014 г., указывает СБУ. Он, в частности, собирал информацию об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины.

Собранные сведения местный житель передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», утверждает СБУ. МИД Украины признал россиянина персоной нон грата «за деятельность, не совместимую со статусом консульского должного лица», и он покинул территорию Украины, отмечает украинская спецслужбы. Имя дипломата не называется.

Житель Львовской области, чье имя также не раскрывается, теперь является фигурантом дела о госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Финансы
Новости

Генпрокуратура не нашла утечек персональных данных клиентов банков

Ведомости
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Генпрокуратура после проверки не подтвердила утечку данных клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка», заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Он добавил, что руководство банков провело внутренние расследования и тоже не нашло нарушений. В связи с этим дело об административном правонарушении не возбуждалось.

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому ограничил Роскомнадзор, добавил он.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что данные около 900 000 россиян – клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка» – попали в открытый доступ из-за утечек. Издания ссылалось на данные компании DevicеLock. Доступными оказались сведения о паспортных данных, телефонах, местах проживания и работы этих людей. Большая часть данных была собрана несколько лет назад, но некоторые из них остаются актуальными, указывала газета.

Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных. В Роскомнадзоре заявили, что на первый взгляд эта утечка выглядит вопиющей. Ведомство подчеркивало, что нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

Политика
Новости

Подозреваемого по делу о массовых беспорядках режиссера госпитализировали

Ведомости
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Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля – телережиссер Дмитрий Васильев госпитализирован. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Александр Зинуров.

По его словам, Васильев почувствовал себя плохо, пошел в больницу и после осмотра врачи решили его госпитализировать. Режиссер находится в отделении эндокринологии городской клинической больницы № 20, сообщил Зинуров. Никаких прогнозов медики не делают, подчеркнул адвокат.

Васильев – подозреваемый по делу по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Дело возбудили после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Телережиссера задержали 9 августа. Как рассказывал Зинуров, его сразу же доставили в Следственный комитет (СКР), где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диабет, дважды вызывали скорую помощь, отмечал адвокат. Затем, утверждает защитник, режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав у него инсулин и глюкометр. В середине дня 10 августа режиссера госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию. Суд на следующий день должен был рассматривать вопрос об аресте Васильева, но отложил заседание. В этот же день Васильева выписали, хотя адвокат говорил, что тот находится в тяжелом состоянии.

СКР заявлял, что препараты у Васильева не отбирали. Ведомство также подчеркивало, что диабет не мешал ему участвовать в акции 27 июля и не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности.

Экономика
Новости

ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт

Ведомости
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ВЭБ предложил направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Шувалов отметил, что госкорпорация работает над этим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства ФНБ», – сказал он Медведеву.

Ранее ВЭБ выбрал 100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в которых будет развивать инфраструктуру. Шувалов уточнил, что сейчас госкорпорация изучает 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Они касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления системы транспорта, создания современного жилищного фонда и других вопросов. Для реализации проектов используются в том числе лизинговые инструменты, уточнил Шувалов.

Шувалов рассказал президенту Владимиру Путину о планах госкорпорации в апреле. До этого гендиректор «ВЭБ-лизинга» Артем Довлатов говорил РБК, что ВЭБ решил реформировать свой лизинговый бизнес и отказаться от розничного портфеля «ВЭБ-лизинга», в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов. В июне ВЭБ также договорился со «Стройпроектхолдингом» Аркадия Ротенберга создать совместное предприятие для участия госкорпорации в нацпроектах в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

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Политика
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Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Ведомости
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Уровень радиации в Северодвинске 8 августа, в день взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области, был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным службы, речь идет о шести из восьми участков в городе. Среднее значение фонового излучения для города – 0,11 микрозиверта в час (мкЗв/ч), отметил Росгидромет, в то время как в 12.30 радиационный фон составлял от 0,21 до 0,44, а в 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. На максимуме фон на одном из участков достигал 1,78 мкЗв/ч, еще на одном участке – 1,33. В 14.30 радиационный фон нормализовался, установившись на уровне от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

В Архангельске превышения зафиксировано не было, отметил Росгидромет.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников «Росатома», сообщала госкорпорация.

The New York Times писала со ссылкой на представителей американской разведки, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Президент США Дональд Трамп также придерживается этой версии.

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