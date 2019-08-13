Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту. Видео с приближением истребителя опубликовал подконтрольный Минобороны телеканал «Звезда».
Во время инцидента министр находился на борту своего самолета, он следовал из Калининграда в Москву. F-18С – это испанский истребитель американского производства F-18С. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, уточняет ведомство.
В Калининграде министр обороны находился с рабочей поездкой. Он заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.
Как отмечает «РИА Новости», в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.