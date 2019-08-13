Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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Оппозиционеры подали две заявки на проведение акций протеста 24 августа

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию Москвы заявку о проведении шествия оппозиции по проспекту Академика Сахарова 24 августа, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь «Открытой России» Наталия Грязневич. По ее словам, мероприятие должно начаться в 14.00 мск, заявленное число участников – 100 000 человек.

Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Ранее муниципальный депутат Андрей Морев сообщил, что мэрия столицы отказала заявителям шествия за свободные выборы, запланированного на Бульварном кольце 17 августа. По его информации, власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. Заявители направили в правительство столицы свои возражения на отказ в проведении акции.

В свою очередь незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала москвичей продолжать выходить на мирные акции протеста, об этом она написала в Facebook.

«Дальше мы должны продолжать выходить на мирные уличные акции протеста. Именно это – ахиллесова пята и Собянина, и Кремля», – написала она. По ее мнению, большие уличные акции протеста и мирные прогулки «разрушают миф в 1% поддержки оппозиции», демонстрируют солидарность, дают чувство опоры людям, не согласным с несправедливостью.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Кто пришел на митинг на проспекте Сахарова