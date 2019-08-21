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Россия и Китай инициировали заседание совбеза ООН из-за ракетных разработок США

Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС со ссылкой на и.о. постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, запрос о проведении экстренного заседания направили Россия и Китай, проведение встречи запланировано на 22 августа.

Пентагон ранее заявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. По информации CNN, ракету выпустили с острова Сан-Николас в Тихом океане.

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушениях его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.