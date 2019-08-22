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Служба такси подала иски к оппозиционерам о возмещении 787 000 рублей убытка

Компания «М.Такси Коммуникации» подала в Тушинский суд три иска о возмещении убытков к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву, сообщает пресс-служба суда.

Иски поступили в суд в конце июля и начале августа. В них агрегатор такси просит возместить ущерб в 787 300 руб. от простоя транспорта. В пресс-службе Тушинского суда отметили, что исковые заявления пока не приняты к производству.

Ранее иски к оппозиционерам, в том числе Алексею Навальному и Любови Соболь, подали еще несколько организаций. 21 июля ГУП «Московский метрополитен» обратился в Коптинский районный суд с аналогичными требованиями. Сумма требования пока не уточняется. Кроме того, иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

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