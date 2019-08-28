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Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, учителей просят воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Министерство также рекомендует избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации. Особое внимание в документе уделяется соблюдению положений Конституции, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени.

В мае министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что к началу учебного года для учителей разработают правила поведения в соцсетях. Ввести соответствующие нормы поведения в кодекс профессиональный этики педагогов предложил депутат Госдумы Дмитрий Свищев после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой. Она опубликовала в соцсетях свои фотографии в закрытом купальнике и в легком платье на фоне снега. Вскоре после этого ей пришлось уволиться из-за давления со стороны коллег.