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Предприятие «Роскосмоса» начало производство «царь-двигателей»

Научно-производственная организация «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начала изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке предприятия. Эти двигатели будут использоваться на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей». На закупку материалов для РД-171МВ планируется потратить около 19,5 млн руб.

Первый двигатель этого типа был собран в феврале, об этом сообщал в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отмечал, что по мощности РД-171МВ нет равных в мире. «Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем «царь-двигатель», – говорил Рогозин журналистам.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») началась в 2016 г. Она должна заменить производимые на Украине ракеты «Зенит». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом до 17 т, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту – до 2,5 т. Первый полет новой ракеты должен состояться в 2022 г.