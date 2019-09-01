Политика

Новости

Рогозин предложил обозначать линии электропередачи цветными шарами

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил обозначить линии электропередачи, расположенные над водой, цветными шарами-маркерами. С таким предложением он выступил после того, как накануне в Подмосковье упал вертолет, зацепившийся за ЛЭП.

«Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», – написал Рогозин в Twitter.

Вечером 31 августа в Долгопрудном частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище и затонул. По предварительным данным, причиной крушения стало зацепление за линию электропередачи, сообщил подмосковный главк МЧС. Спасателям удалось достать вертолет из воды только ночью.

Официальные данные о погибших не приводятся. Как рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник, на борту вертолета находились его собственник 53-летний Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр. Оба погибли.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК). Транспортная прокуратура начала проверку.