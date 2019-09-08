Политика

Новости

Путин и Зеленский поговорили по телефону после обмена заключенными

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 сентября, провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Оба президента позитивно оценили обмен заключенными, который произошел накануне. По их мнению, этот шаг имеет «большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений».

Стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил в Донбассе, сообщает Кремль. В сообщении Кремля сказано, что Путин отметил необходимость продолжения подготовки к саммиту «нормандской четверки», «чтобы встреча в этом формате помогла выполнить имеющиеся договоренности, в частности минский комплекс мер». Президенты договорились о дальнейших контактах.

Это был третий разговор Путина и Зеленского по телефону. Президенты пока ни разу не встречались для полноценных переговоров.

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по форумле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов.