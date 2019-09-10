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В штабы и к сторонникам Навального пришли с обыском по делу об отмывании доходов

В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски по делу об отмывании денег руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил на своей странице в Twitter Леонид Волков. Обыски также начались у нескольких сторонников Навального.

Дело об отмывании ФБК миллиарда рублей было заведено в начале августа. Следствие считает, что в 2016-2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые были получены преступным путем. Для их легализации соучастники через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких банков, после чего они были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Обыски по этому делу уже проходили в самом фонде и у его сотрудников. Некоторые из них были вызваны на допрос. Кроме того, на счета ФБК и более чем 100 связанных с ним счетов юрлиц и физлиц был наложен арест.