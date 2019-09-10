Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.
Карасин занимал должность замминистра иностранных дел с 2005 г. До этого он в 2000–2005 гг. был чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании, в 1996–2000 гг. также был заместителем министра иностранных дел. Карасину 69 лет. По закону «О государственной службе» в 70 лет истекает срок предельного пребывания на государственной гражданской службе. В последние годы Карасин курировал отношения с Украиной, одним из его последних достижений в МИДе стало ведение переговоров об обмене удерживаемых там россиян на украинских граждан.
Как ранее рассказали «Ведомостям» в администрации Сахалинской области, Карасин выдвинут в Совет Федерации от этого региона. Как пояснял врио губернатора Валерий Лимаренко в июле, в составе команды региона должен быть тот, кто сможет защищать интересы жителей Сахалина и Курил не только на федеральном уровне, но и на международном.
Евгений Иванов – выпускник МГИМО, работает в МИДе с 1995 г. Он занимал различные должности в 2008–2013 г., руководил секретариатом министра. В последние годы в должности замминистра курировал консульские вопросы.