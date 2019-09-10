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ЦРУ опровергло связь между действиями Трампа и эвакуацией шпиона США из России

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опровергло информацию о том, что действия президента США Дональда Трампа привели к вывозу «американского шпиона» из России, сообщает Fox News со ссылкой на ответ ведомства.

«Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу привело обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией», – говорится в заявлении ЦРУ.

Ранее Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, работавшего на него с апреля прошлого года. Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве. Имя осведомителя не называлось, но один из собеседников телеканала CNN говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США. По данным The New York Times, шпион сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Смоленков действительно работал в администрации президента. На вопрос о том, был ли он агентом иностранных спецслужб, Песков ответил, что не может это подтвердить, поскольку не знает этого. Представитель Кремля отметил, что Смоленков не посещал совещаний с участием Владимира Путина, его должность этого не предполагала.

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Apple назвала дату старта продаж новых iPhone в России

Ведомости
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Продажи новых iPhone 11 в России начнутся 20 сентября, а предзаказ стартует 18 сентября, сообщили в пресс-службе Apple. В калифорнийском Купертино 10 сентября состоялась презентация трех новых смартфонов – iPhone 11, iPhone 11 Pro и Max Pro.

Цены на iPhone 11 будут начинаться с 59 900 руб. Гаджет будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Объем памяти – 64, 128, 256 гигабайт. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max — от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос». Память – 64, 256, 512 гигабайт.

В презентации указывалось, что iPhone 11 – новый бюджетный смартфон от Apple. У него Retina-дисплей размером 6,1 дюйма и две камеры, одна из которых – широкоугольная. Предполагается, что новое устройство сможет работать на час дольше, чем его предшественник – iPhone XR. Особенность iPhone 11 – эффекты для съемки фото и видео. Такие, как режим ночной съемки и режим портретной съемки, позволяющий заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies.

Согласно презентации, у iPhone 11 Pro три камеры, как и у его увеличенной версии iPhone 11 Pro Max. Каждая из них – по 12 мегапикселей: первая обычная, вторая – телеобъектив, а третья – широкоугольная. Кроме того, у iPhone 11 Pro будут функции по редактированию не только фото, но и видео – это можно будет сделать прямо на устройстве. Видео можно будет снимать в качестве 4K – 60 кадров в секунду. Размеры смартфонов не отличаются от прошлогодних флагманов: 5,8 дюйма для iPhone 11 Pro и 6,5 дюйма для iPhone 11 Pro Max. Работать батарея iPhone 11 Pro будет на четыре часа дольше, чем у iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем у iPhone XS Max.

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Новости

Apple представила три новых iPhone

Ведомости
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В калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира Apple, состоялась презентация трех новых iPhone, она транслировалась на сайте компании. В частности, компания представила новый бюджетный iPhone 11 с Retina-дисплеем 6,1 дюйма и двумя камерами, одна из которых – широкоугольная. Предполагается, что новое устройство сможет работать на час дольше, чем предшественник – iPhone XR.

У нового iPhone 11 будет много эффектов для съемки фото и видео. Например, режим ночной съемки и новый режим портретной съемки, который позволит заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies. Цена iPhone 11 – от $699.

Также был презентован новый iPhone 11 Pro, у которого три камеры, и его увеличенная версия iPhone 11 Pro Max. Размеры не отличаются от прошлогодних флагманов: 5,8 дюйма для iPhone 11 Pro и 6,5 дюйма для iPhone 11 Pro Max. Работать батарея iPhone 11 Pro будет на четыре часа дольше, чем у iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем у iPhone XS Max.

Кроме того, в компании рассказали об Apple Arcade, подписке на игры в рамках AppStore. Она будет распространяться на все устройства Apple – iPhone, iPad, MacBook. Для запуска сервиса компания договорилась о партнерстве со многими разработчиками игр. Сервис подписки будет доступен с 19 сентября в 150 странах по всему миру. Подписка будет стоить $4,99, первый месяц – бесплатно. И судя по анонсу на российском сайте Apple, она также станет доступна и в России.

Также гендиректор Apple Тим Кук рассказал подробности о стриминговом сервисе Apple TV+. Он объявил, что сервис будет запущен 1 ноября в приблизительно 100 странах. Стоимость – также $4,99 в месяц.

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Бизнес
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Котировки Netflix упали во время презентации Apple

Ведомости
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Котировки стримингового сервиса Netflix упали во время презентации Apple, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq. К 14:05 по местному времени цена одной акции достигала $284,6 (-3,41%).

Падение котировок началось сразу после того, как Apple объявила о ценах на подписку своего стримингового сервиса, отмечает Financial Times. Цена месячной подписки Apple TV+ составляет $4,99, на Netflix варьируется от $7,99 до $11,99.

Apple представила собственный стриминговый сервис еще в марте этого года. Он включает подписку на выбранные пользователями телеканалы. В нем не будет рекламы и есть возможность смотреть видео в офлайне. Среди доступных каналов – HBO, Amazon, Hulu. Кроме того, Apple планирует снимать и собственные сериалы.

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Политика
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Мэрия проведет фестиваль «Круг света» на Сахарова, где оппозиция планировала акцию

Ведомости
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Проспект Академика Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг Света», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее член «Партии перемен» Эльвира Вихарева подала в мэрию заявки на проведение 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

Вихарева была среди заявителей митинга на Сахарова 10 августа, проведение которого столичные власти разрешили. На акцию протеста, по информации «Белого счетчика», тогда пришли более 60 000 человек. МВД сообщало о 20 000 митингующих. После митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошли в центр города, где начались массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», было задержано 256 человек.

Ряд других акций протеста, которые пыталась организовывать Вихарева, мэрия запрещала. При этом заявители митингов и шествий пытались оспаривать отказы мэрии в суде. В частности, мэрия города ранее отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день было запланировано другое мероприятие. В итоге мэрия не согласовала ни один из маршрутов, но в городе состоялось шествие против политических репрессий.

Как пояснила Вихарева в своем Telegram-канале, пока чиновники не уведомили ее об отказе в проведении акций 21 и 22 сентября. «Так или иначе уровень наглости зашкаливает. Я уже предвижу очередную отписку», – подчеркнула она, пообещав отстаивать право на мирные собрания. В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.

«Круг света» – ежегодный международный фестиваль, который проводится в Москве с 2011 г. В рамках фестиваля светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства устраивают световые шоу. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

Новости СМИ2
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Недвижимость
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«Ростелеком» продал здания «Центрального телеграфа» за 3,5 млрд рублей

Ведомости
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ПАО «Центральный телеграф» («дочка» компании «Ростелеком») заключило договор купли-продажи трех зданий площадью 38 000 кв. м на Тверской улице и в Никитском переулке с победителем торгов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к организаторам аукциона и покупателю. Сумма сделки – 3,5 млрд руб. Из протокола аукциона следует, что победителем торгов стала компания ООО «Центральный телеграф».

Эта фирма связана с акционером O1 Properties – компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), говорили источники «Ведомостей». Представитель ПАО «Центральный телеграф» от комментариев отказался. Связаться с RT&I не удалось.

«Центральный телеграф» общей площадью около 55 000 кв. м был построен в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Сейчас большая часть площадей сдается в аренду.

Часть площади – около 10 000 кв. м – в нем принадлежало Минкомсвязи, с 1 июля они переданы Дом.РФ для дальнейшей продажи. Еще менее 5000 кв. м комплекса в собственности Промсвязьбанка. Дата продажи его площадей пока не определена.

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Бизнес
Новости

McDonald's купит разработчика голосовых технологий для улучшения приема заказов

Ведомости
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Корпорация McDonald's объявила, что купит разработчика голосовых технологий Apprente для улучшения приема заказов. Сумма сделки не разглашается.

Apprente основана в 2017 г., она создает технологии для сложных голосовых заказов. В заведениях McDonald's эти разработки позволят принимать заказы не выходя из машины (формат drive-thru) быстрее, проще и точнее, говорится в сообщении. Позже компания хочет применять эту технологию для приема заказов в киосках самообслуживания. McDonald's отмечает, что уже тщательно изучила использование технологий Apprente в нескольких своих заведениях.

Это приобретение является третьей технологической сделкой McDonald's за последние шесть месяцев, отмечает Bloomberg. Таким образом компания все больше стремится полагаться на искусственный интеллект для увеличения продаж, объясняет агентство.

McDonald's – это крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе.

Политика
Новости

Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, об этом он написал в Twitter.

«Я проинформировал Джона Болтона, что его услуги больше не нужны Белому дому. Я не соглашался со многими его предложениями, как и многие другие в администрации», – отметил он. Трамп пояснил, что попросил Болтона подать в отставку, что тот и сделал. Трамп поблагодарил Болтона за службу и пообещал назвать нового советника на следующей неделе. Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности был назначен Чарльз Капперман, который до этого был заместителем Болтона.

Болтон – бывший постпред США при ООН при президенте Джордже Буше-младшем (в 2005–2006 гг.), до этого занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности (2001–2005 гг.). С 9 апреля 2018 г. Болтон работал советником Трампа по национальной безопасности.

Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве. Имя осведомителя не называлось, но один из собеседников телеканала CNN говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США.

Политика
Новости

США ввели санкции против двух следователей в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Ведомости
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Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.

Оно подчеркнуло, что располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач «были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию» в отношении представителей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте. Организация признана экстремистской и запрещена в России.

По данным госдепа, сотрудники Следственного комитета (СКР) под руководством Ермолаева и Ткача подвергли по меньшей мере семерых членов организации «удушению, ударам электричества, а также серьезным избиениям в ходе допроса в здании СКР». «Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками “Свидетелей Иеговы”», – подчеркнуло американское ведомство. Ермолаеву и Ткачу, а также членам их семей запрещен въезд в США.

Несмотря на то что «Свидетели Иеговы» не представляют угрозы для национальной безопасности России, 60 членов организации в настоящее время ожидают суда по уголовным обвинениям в СИЗО или под домашним арестом, обратил внимание госдеп, в то время как 250 других членов в настоящее время находятся под следствием. «Россия должна прекратить эту несправедливую кампанию против “Свидетелей Иеговы” и немедленно освободить этих более чем 200 человек, которые находятся в заключении за то, что реализовывали свое право на свободу вероисповедания», – потребовало ведомство США.

20 апреля Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. В феврале 2018 г. в Сургуте были проведены обыски по 22 адресам, где живут представители организации, писала «Новая газета». СКР возбудил дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности, а также склонение, вербовка и иное вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации). По данным издания, некоторые из тех, кто подвергся преследованию, сообщили о пытках. В материале «Новой» упоминались Ермолаев и Ткач.

США ранее неоднократно критиковали преследование «Свидетелей Иеговы» в России.

Ермолаев, по данным на сайте СКР, назначен руководителем следственного отдела по Сургуту в декабре 2018 г. До этого он занимал пост руководителя Югорского межрайонного следственного отдела. В органах СКР он проходит службу с 2015 г. В 2018 г. награжден председателем СКР Александром Бастрыкином медалью «За безупречную службу» II степени. Ткач также был награжден Бастрыкиным: в сентябре 2017 г. он получил знак отличия «За службу закону».

Технологии
Новости

Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

Ведомости
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Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.

Как отметил президент МТС Алексей Корня, Мишин является медиаменеджером с уникальными компетенциями и опытом работы на телевидении и в киноиндустрии. «На новом посту его задачей будет развитие телевизионных и цифровых медиаактивов МТС, создание лидирующей интерактивной OTT-платформы с предложением клиентам эксклюзивного контента, который будет доступен на всех существующих каналах», – добавил Корня.

Мишин – телевизионный и кинопродюсер, вице-президент Академии российского телевидения. Кроме того, Мишин – основатель «Четвертого канала» в Екатеринбурге, бывший гендиректор «Амедиа», экс-гендиректор ТНТ, продюсер сериалов «Измены», «Полицейский с Рублевки», «Пьяная ферма», фильмов «Овсянки» и «Любовь с акцентом».

Финансы
Новости

Deutsche Bank заморозил деньги швейцарской компании из-за санкций против Вексельберга

Ведомости
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Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала иск к американским структурам Deutsche Bank – Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas. Об этом свидетельствуют данные американских судов, обратил внимание Forbes.

Как поясняется в иске, причиной стало то, что Deutsche Bank заморозил деньги, предназначавшиеся Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ), доля в котором принадлежит «Ренове» бизнесмена Виктора Вексельберга. Бизнесмен, занимающий 11-е место в списке российских миллиардеров Forbes с состоянием $11,5 млрд, находится в санкционном списке США. ASMP – ключевой торговый и маркетинговый представитель КУМЗ, купленный заводом в 2017 г. Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты». В последней доля в 49,9% принадлежит «дочке» «Реновы» – ООО «Ренова-актив», а остальное – ООО «Инвенсил» Владимира Скорнякова и его сына Александра.

Речь в иске идет о сумме чуть более $212 000. Эти деньги в 2018 г. ASMP перевела КУМЗ со своего счета в швейцарском банке ING Geneva. Деньги поступили на счета в Deutsche Bank, однако дальше они никуда отправлены не были. ING Geneva обратилась в Deutsche Bank за разъяснениями, и тот, не приводя деталей, сообщил, что деньги заморожены из-за американских санкций против России. Точная причина замораживания была названа лишь в июне 2019 г.: в Deutsche Bank обратились уже юристы ASMP, и только тогда тот сообщил, что у КУМЗ открыт счет в Меткомбанке. Эта кредитная организация, как указал Deutsche Bank, более чем на 50% принадлежит Вексельбергу, находящемуся под санкциями.

ASMP и ING проинформировали Deutsche Bank, что на момент перевода денег Вексельбергу не принадлежала такая доля в банке. Вместо того чтобы разблокировать деньги, пожаловалась ASMP, банк предложил компании получить специальную лицензию, чтобы разморозить деньги.

После того как США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 г., Меткомбанк перестал показывать его в списке акционеров. Когда кредитная организация раскрывала полную информацию в последний раз, Вексельбергу через ООО «Ренова» принадлежало 9,9%. Среди акционеров также были несколько топ-менеджеров «Реновы». В настоящее время раскрываются лишь владельцы 90,1% Меткомбанка.

Как указала ASMP в иске, действия Deutsche Bank привели к тому, что швейцарская компания нарушила договор с КУМЗ и понесла убытки, в частности, после пяти дней после отправки денег она должна выплачивать 0,5% от суммы ежедневно в случае просрочки. Кроме того, замораживание денег повлекло за собой ущерб для репутации ASMP на рынке, подчеркнула компания. Подразделение Deutsche Bank в США и представитель «Реновы» Андрей Шторх не ответили на запрос Forbes.

Технологии
Новости

Систему распознавания лиц для оплаты проезда внедрят в Москве в 2020 году

Ведомости
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В Москве внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда в транспорте к концу 2020 г., передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова. По его словам, эксперимент по внедрению уже проводится в столичном метрополитене.

«Есть первые результаты, достаточно неплохие. Единственный минус – это не так быстро, как банковская карта и карта «Тройка», – заявил Ликсутов.

Желание участвовать в проекте выразили ВТБ и Сбербанк, но «понадобится время, чтобы все доработать», сказал Ликсутов. «К концу следующего года... если это заработает в метро, с высокой долей вероятности это заработает на других видах транспорта», – добавил он.

Для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты, рассказали в пресс-службе Сбербанка. На первом этапе новая схема оплаты проезда доступна на станции метро Сухаревская для ограниченного круга пассажиров, пояснили там же.

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