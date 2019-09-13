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Кремль прокомментировал обыски в штабах Навального

В Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако заявлений оппозиционера по этому поводу в Кремле не видели, поскольку накануне «была иная повестка дня».

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что обыски в его штабах и у его соратников санкционированы лично президентом Владимиром Путиным и вызваны его недовольством результатами недавних выборов.

«Я не могу комментировать, потому что я не знаю [об этих заявлениях]. Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным – ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков, сообщал соратник политика Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, которое было возбуждено 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следствия, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.

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