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Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) может состояться в октябре, допустил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Если работа пойдет успешно, то почему не проводить саммит в октябре?» — сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, встреча может состояться в Париже, который в качестве места проведения саммита предложил президент Франции Эммануэль Макрон: «Мы готовы поехать в Париж».

К обсуждению конкретной даты проведения саммита стороны могут перейти после 18 сентября, когда должно состояться заседание Контактной группы по Украине: «Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание Контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита», — сказал Ушаков. По его словам, сейчас ради проведения саммита в закрытом режиме активно работают советники президентов России и Украины, вскоре к ним должны подключиться представители министерств иностранных дел, такие поручения президентами уже даны, следует из слов Ушакова.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. 13 сентября Зеленский заявил, что Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. «Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнял он. Украинский президент добавил, что встреча в нормандском формате может пройти до конца сентября.