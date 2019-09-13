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Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец» станет платным. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

В материале отмечается, что эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет вестись при помощи системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме свободного потока. Размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства.

При этом альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо». Бесплатный объезд по маршруту А-107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до пересечения с трассой А-130.

Строительство ЦКАД ведется уже несколько лет, запуск трассы неоднократно откладывали. Четырехполосная кольцевая дорога, строительство которой в 2017 г. оценивалось в 313,2 млрд руб., должна разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. Президент Владимир Путин хотел, чтобы ЦКАД была построена в 2018 г. Но этого не произошло: запущено движение лишь на трехкилометровом обходе Звенигорода. Срок строительства был продлен до конца 2019 г. Основными причинами срыва сроков строительства Счетная палата называла низкое качество проектирования и длительность процедур для изъятия и оформления земельных участков.

Стоимость строительства различных участков также много раз увеличивали. Вопрос расходования бюджетных средств на строительство ЦКАД стал поводом для уголовного дела. Бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.