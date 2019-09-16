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Кремль прокомментировал рекордный рост биржевых цен на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подорожание нефти из-за взрывов в Саудовской Аравии. «Безусловно он [рынок] сейчас подвержен влиянию этого события», – сказал он.

На вопрос, нужно ли России увеличивать нефтедобычу, чтобы сбить цены, Песков сказал: «Сначала нужно дождаться, Саудовская Аравия говорит, что в самое ближайшее время будет восстанавливать объекты, поэтому нужно дождаться, как это получится, а дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке».

Обсуждения атаки на энергообъекты в Саудовской Аравии нет в повестке сегодняшнего саммита Россия – Турция – Иран, но лидеры могут обсудить эти события в беседе, сказал журналистам Песков: «Отдельно это не планируется, но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута».

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%).