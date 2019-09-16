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Правительство утвердило порядок выплат журналистам за работу в горячих точках

Правительство утвердило порядок компенсаций в случае гибели журналиста или причинения вреда его здоровью при работе в горячей точке. Об этом говорится в постановлении, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн руб. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн руб.; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, – не менее 100 000 руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Выплата компенсаций возложена на редакцию, отправившую журналиста в горячую точку. Деньги должны быть выплачены в течение месяца с момента предоставления необходимых документов, подтверждающих произошедшее. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами в июле 2014 г., но первое чтение прошел лишь спустя два года. В декабре 2018 г. его подписал президент Владимир Путин. В начале сентября документ вступил в силу. Закон, в частности, обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на работу в особых условиях.