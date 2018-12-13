Депутаты предложили платить журналистам за работу в горячих точках

Но не всем, а только пострадавшим

Законопроект о гарантиях для журналистов при работе в горячих точках был внесен в Госдуму еще в 2014 г. Валерий Шарифулин/ТАСС

Парламентарии предложили обязать редакции выплачивать сотрудникам, работающим в горячих точках, компенсации в случае причинения вреда их жизни и здоровью, поправки ко второму чтению законопроекта о гарантиях для журналистов при работе в горячих точках одобрены на заседании профильного комитета Госдумы в четверг, передает «Интерфакс». Поправки внесли зампред Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

В первом чтении в законопроекте было предусмотрено обязательное страхование журналистов, работающих в горячих точках. Ко второму чтению страхование решили заменить компенсациями от работодателя. В случае гибели сотрудника редакции размер выплаты должен составить не менее 2 млн руб. «Выплата производится в равных долях супругу (супруге) сотрудника, его несовершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении», – сказал Толстой (все цитаты по «Интерфаксу»). Если здоровью журналиста причинен вред, который влечет утрату трудоспособности более чем на 90%, его компенсация составит не менее 1 млн руб., предлагает Толстой, а в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, – не менее 100 000 руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Редакция может быть освобождена от компенсационных выплат, если с сотрудником заключен договор добровольного страхования на сумму не менее компенсационных выплат, пишет «Интерфакс».

В конце июля в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили троих россиян: журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они снимали документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. ЧВК «Вагнера», по сообщению ряда СМИ, вовлечена в оказание российской военной помощи правительству ЦАР.

Спустя полтора месяца после этого события Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями, признав, что редакцией при подготовке расследования в ЦАР были допущены ошибки. После этого Ходорковский и бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин создали фонд международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists, вложив в него в качестве первоначальной суммы $5 млн.

Законопроект о гарантиях для журналистов при работе в горячих точках был внесен в Госдуму еще в 2014 г. «Единой Россией» и ЛДПР после гибели нескольких российских журналистов в Донбассе. В первом чтении поправки приняли в 2015 г., но до нынешнего года поправки оставались без движения. Трагические события в ЦАР подтолкнули парламентариев принять эти поправки быстрее.

Законопроект обязывает работодателей обеспечивать средствами индивидуальной защиты, спецснаряжением и опознавательным знаком «Пресса/Press» журналистов, работающих в горячих точках. Их будут обучать безопасности, а работодатель обязан будет предложить договор дополнительного страхования, охватывающего случаи болезни, ранения, репатриации и гибели. Предусматривается и добровольная геномная регистрация. Журналиста также будут снабжать международным «удостоверением журналиста, находящегося в опасной командировке», предусмотренным Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (в случае выезда за пределы России).

Ко второму чтению депутаты решили уточнить положения законопроекта, которые определяют особые условия поручения редакции. В том числе осуществление сотрудником редакции профессиональной деятельности на территории России, где введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористических операций, определенных согласно законодательству, в иностранном государстве, определенном правительством, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта, пишет «Интерфакс».