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Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», – написал он Instagram.

Политик отметил, что несколько раз пересмотрел видео с места задержания Устинова. «Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – отметил он. По мнению Турчака, Устинов попытался увернуться от бойца Росгвардии, но не применял насилия против него.⠀

«Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», – отметил Турчак. Он выразил надежду, что при рассмотрении в суде вышестоящей инстанции будут учтены все аргументы стороны защиты.

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция протеста против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Устинова задержали в этот день в центре Москвы. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к трем с половиной годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.

Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. 16 сентября четыре театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – завершили свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова. Также коллектив театра им. Ермоловой опубликовал в Facebook обращение в поддержку Устинова и его родных.

Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда в отношении Устинова. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов также попросил Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Устинову.

Театр за одного актера