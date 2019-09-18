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Трамп назвал кандидатуру нового советника по национальной безопасности

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Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности станет Роберт О’Брайен. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Я рад объявить, что предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности», – написал он. Трамп отметил, что долгое время тесно работал с О’Брайеном, и тот отлично справится с новой работой.

О’Брайен сменит на этом посту Джона Болтона, об отставке которого американский президент объявил 10 сентября. Трамп, комментируя отставку Болтона, заметил, что не соглашался со многими его предложениями.

The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также хорошие отношения с коллегами в госдепартаменте и Пентагоне. «В Белом доме хотят видеть командного игрока», – отметили источники издания. По их словам, О'Брайен известен «приятным поведением» в сравнении с Болтоном, который известен как «безжалостный чиновник-бюрократ».

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Rambler подал иск к Mail.ru Group из-за трансляций Английской премьер-лиги

Ведомости
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ООО «Рамблер интернет холдинг», входящее в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск о защите авторских и (или) смежных прав в интернете к структуре Mail.Ru Group – ООО «Мэйл.ру груп». Об этом свидетельствуют данные в картотеке Мосгорсуда, обратил внимание РБК. Иск был подан 26 августа и принят к производству 2 сентября. Первая беседа назначена на 27 сентября.

До этого, 13 августа, Мосгорсуд по заявлению ООО «Рамблер интернет холдинг» принял определение об обеспечительных мерах в отношении 15 сайтов, которые, по мнению компании, нелегально транслировали матчи Английской премьер-лиги. Роскомнадзору суд поручил ограничить доступ к этим сайтам. Среди них – https://ok.ru. Это сайт социальной сети «Одноклассники», входящей в Mail.Ru Group.

В реестре нарушителей авторских прав, который ведет Роскомнадзор, сайта «Одноклассников» нет.

По антипиратскому законодательству подаче иска должно было предшествовать заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер, напомнил РБК. Роскомнадзор в соответствии с решением суда должен был уведомить об обеспечительных мерах хостинг-провайдеров, а те – обратиться к владельцам сайтов с требованием удалить спорный контент. Если последнего не произошло, сайты должны были заблокировать операторы связи.

Как заявил пиар-директор «Одноклассников» Сергей Томилов, на момент получения уведомления от Роскомнадзор по данной ситуации контент уже был заблокирован. Директор по связям со СМИ Rambler Group Александр Дмитриев сказал, что иск подан, так как интернет-компании не удалось договориться с «Одноклассниками»: количество нелегального контента в соцсети по Английской премьер-лиге «превышает все разумные количества», а механизмы блокировки нарушителей неэффективны.

О приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги Rambler Group объявила в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020 гг. Основная площадка – онлайн-кинотеатр Okko.

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Звягинцев призвал Путина вмешаться в дело актера Павла Устинова

Ведомости
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Режиссер Андрей Звягинцев попросил президента Владимира Путина изучить дело актера Павла Устинова и вмешаться в ситуацию. Видео с его обращением опубликовал Telegram-канал «МБХ медиа».

«Обращаюсь именно к вам, поскольку именно и только вы, похоже, в состоянии выправить этот вывих. Как президент Российской Федерации, вы являетесь гарантом жизни и достоинства граждан. Сейчас вопрос стоит именно о жизни и достоинстве одного из граждан нашей страны – молодого человека по имени Павел Устинов», – заявил Звягинцев.

Он попросил Путина выделить время, чтобы посмотреть видеозапись задержания Устинова, которой «пренебрег судья Криворучко». «И вы увидите, как видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват. Исполните ваш долг гаранта перед соотечественниками», – добавил Звягинцев.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за нападение на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты. Адвокат актера обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали российские артисты, журналисты и политики. После объявления приговора в социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение Устинова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле видели запись задержания Устинова, но «это не является основанием для каких-то законных действий». Также в Кремле знают об акциях в поддержку Устинова. По его словам, нужно дождаться апелляции на приговор Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова

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Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Ведомости
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Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство. И именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования», уверен помощник президента. Об этом Белоусов рассказал Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Белоусов отметил, что в России есть ниша посевного финансирования (высокорисковых инвестиций в бизнес или компании на раннем этапе развития), где работает, например, фонд Бортника. «У нас есть несколько институтов развития, которые подхватывают крупные проекты, а вот эта ниша [венчурного финансирования] отсутствует», – посетовал он. С другой стороны, венчурное финансирование «абсолютно необходимо», потому что другой формы работы со стартапами мир не придумал, заключил помощник президента.

Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства, пообещав поддержать их. По мнению президента, вопрос лишь в том, какой риск допустим при вложениях бюджетных средств в стартапы. Акимов пояснил, что уже идет диалог со Счетной палатой и прокуратурой по этому вопросу. Он подчеркнул, что вопрос не в деньгах, которые есть («у нас только по грантам фонда "Сколково" их 26 млрд [руб.])», а в том, что эти средства «не выбираются».

Путин в ответ пообещал сам договориться и со Счетной палатой, и с прокуратурой. Он призвал также «не придумывать колесо» и обратиться к международной практике. «В конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что списывать будут. Вот и все», – заключил президент.

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Бизнес
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Концерн «Калашников» сменил гендиректора

Ведомости
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Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») временно возглавил бывший управляющий директор площадки концерна в Ижевске Дмитрий Тарасов, сообщает Kalashnikov media.

«Это перемещение в группе. Это на самом деле дополнительные обязанности, по которым у нас перераспределение. Сейчас функционала достаточно много», – пояснил агентству «Интерфакс-Поволжье» первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков.

Бывший гендиректор концерна Владимир Дмитриев, по его словам, перешел на другую должность. Где сейчас работает Владимир Дмитриев, он не сообщил. Дмитриев управлял предприятием с лета 2018 г. Он занял этот пост после того, как прежний гендиректор концерна Алексей Криворучко стал заместителем министра обороны.

Тарасов родился в 1983 г. Он окончил Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 г. в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2012–2014 гг. он руководил НПЦ «Пружина», после этого стал директором оружейного производства концерна «Калашников», затем – управляющим директором концерна.

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Финансы
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Сбербанк раскрыл число активных пользователей своего мобильного приложения

Ведомости
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В мобильное приложение «Сбербанк онлайн» ежемесячно заходят около 50 млн человек, говорится в сообщении на сайте Сбербанка. При этом основная часть пользователей – россияне (47 млн), остальные 3 млн пользователей – граждане более чем 150 стран мира.

Дневная активная аудитория приложения достигает 20 млн клиентов. При этом за прошедший год среднее число входов на одного пользователя выросло с 19 до 25 раз в месяц.

Одна из самых популярных операций в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» – переводы с карты на карту, отметили в пресс-службе. В среднем клиенты совершают семь переводов в месяц в разных каналах. При этом более 80% переводов приходится на мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

Самый быстрый рост аудитории приложения за год наблюдается среди клиентов старше 45 лет (+61%) и младше 20 лет (+41%). «Прирост пользователей в возрасте от 20 до 45 лет составил 29%», – отмечается в сообщении. Вклады в «Сбербанк онлайн» чаще всего открывают 20–29-летние: на них приходится 33%. При этом кредиты чаще всего оформляют через приложение пользователи в возрасте 30–39 лет – 47%. Более активно пользуются банковскими сервисами приложения женщины, они оформляют почти 60% всех кредитов и вкладов. При этом доля женщин среди активной аудитории приложения не так значительно превосходит долю мужчин: 55% против 45%.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в приложении «Сбербанк онлайн» появилась новая функция – пополнение карт Сбербанка с карт сторонних банков.

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Политика
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Российские пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР после атаки в Японском море

Ведомости
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Российские пограничники в результате инцидента в Японской море задержали 161 браконьера из КНДР. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

По его данным, среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. Задержаны также две шхуны и 11 мотоботов, принадлежавших браконьерам, отметила спецслужба. В задержании участвовали береговая охрана, авиация и спецназ, подчеркнула ФСБ.

Накануне, 17 сентября, ЦОС сообщил, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море. Это произошло в исключительной экономической зоне России – районе банки Кито-Ямато. Одну шхуну пограничники задержали, экипаж второй оказал сопротивление.

ФСБ заявляла о трех пострадавших российских военных. Следственный комитет 18 сентября уточнил, что пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Ведомство возбудило дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Политика
Новости

Представитель Дерипаски рассказала подробности его иска к британским СМИ

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска, подавший иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, намерен добиваться в суде на Кубани признания недействительной информации, опубликованной этими СМИ, а также публикации в них опровержений, передает ТАСС со ссылкой на представителя Дерипаски. «О моральной компенсации речь не идет», – подчеркнула она.

Иск о защите деловой репутации был подан Дерипаской к британским СМИ 13 сентября. Как поясняла ранее представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена. По ее словам, в качестве обоснования для санкций против миллиардера американское ведомство «ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад». При этом под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, утверждала представитель бизнесмена. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде, подчеркнула он.

В апреле 2018 г. США ввели санкции против бизнесмена и восьми его компаний. Они были включены в список Specially Designated Nationals. В январе этого года с трех его компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска оспорил санкции минфина США в суде Вашингтона. Он пояснял, что сделал это не из-за указания Кремля, а из-за желания восстановить свое честное имя. В мае минфин США опубликовал материалы, которые изучал перед тем, как ввести санкции против миллиардера. Среди них были статьи, опубликованные The Times, The Telegraph и The Nation.

Бизнес
Новости

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков траcсы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об участке от Москвы до Владимира (с обходом последнего) и участке в обход Казани, который позволит «спуститься до Самары и уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин». По словам министра, ведомство договорилось с Минфином спроектировать весь коридор от Москвы до Казани по новому направлению, чтобы начать стройку, когда будут «бюджетные возможности».

В конце июня премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою подготовить позицию по реконструкции трассы М7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между реконструкцией М7 и строительством платной трассы Москва – Казань. Строительство трассы оценивают в 550 млрд руб. Позже вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта, предложил и реконструировать М7, и построить новую платную трассу.

В конце августа источники «Ведомостей» рассказали, что руководство Минэкономразвития призывает сосредоточиться на реконструкции М7 с расширением двухполосных участков до трехполосных, а также постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. А новую трассу, по мнению ведомства, стоит строить не до Казани, а до Владимира.

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Политика
Новости

«Дождь»: Кремль ожидает пересмотра дела Павла Устинова

Ведомости
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В администрации президента считают несправедливым приговор актеру Павлу Устинову и ожидают, что Мосгорсуд пересмотрит дело, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

Мосгорсуд при рассмотрении апелляции может посмотреть видео задержания Устинова, которое районный суд отказался смотреть, сказали «Дождю» собеседники в администрации президента. Один из них связал приговор Устинову с отсутствием сильного адвоката у актера. «С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда», – заявил «Дождю» еще один источник, близкий к Кремлю.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.

Устинова массово поддержали российские артисты, в том числе Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко и другие. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию, в которой оказался актер, вопиющей несправедливостью.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова

Политика
Новости

Матвиенко переназначили сенатором от Петербурга

Ведомости
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Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации от региона Валентину Матвиенко, которая сейчас является сенатором от петербургского правительства и спикером Совета Федерации.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», – сказал Беглов на церемонии инаугурации (цитата по «РИА Новости»).

Беглов, который был врио губернатора, победил на выборах, прошедших 8 сентября. Он набрал 64,43% голосов избирателей.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Петербурге. В том же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Весной «Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Матвиенко тогда опровергла слухи о возможной отставке. Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – Иван Сафронов и Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они утверждали, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Следом уволились все сотрудники отдела политики газеты. Представитель Усманова настаивает, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику «Коммерсанта» и не имеет отношения к увольнениям журналистов.

Финансы
Новости

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости
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Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 000 руб., как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд руб., сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Адвокат одного из фигурантов дела, Филиппа Дельпаля, подтвердил агентству, что следствие ознакомило их с новой экспертизой. По его мнению, она дает некоторую надежду на изменение положения Дельпаля и других фигурантов Baring Vostok в лучшую сторону.

Эти выводы противоречат мнению международного аудитора из большой четверки и выводам люксембургских юристов, заявил представитель «Восточного». «Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», – добавил он.

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк «Восточный», который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Следствие считает, что эти акции на самом деле стоили не 2,5 млрд руб., а 600 000 руб. Основателя Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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