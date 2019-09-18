Трамп назвал кандидатуру нового советника по национальной безопасности
Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности станет Роберт О’Брайен. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
«Я рад объявить, что предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности», – написал он. Трамп отметил, что долгое время тесно работал с О’Брайеном, и тот отлично справится с новой работой.
О’Брайен сменит на этом посту Джона Болтона, об отставке которого американский президент объявил 10 сентября. Трамп, комментируя отставку Болтона, заметил, что не соглашался со многими его предложениями.
The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также хорошие отношения с коллегами в госдепартаменте и Пентагоне. «В Белом доме хотят видеть командного игрока», – отметили источники издания. По их словам, О'Брайен известен «приятным поведением» в сравнении с Болтоном, который известен как «безжалостный чиновник-бюрократ».