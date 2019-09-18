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В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост через Днепр

В Киеве мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать мост метро через Днепр, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу полиции. По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, он сделал несколько выстрелов. Слова Крищенко приводит его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

«Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», – рассказал Крищенко. Правоохранительные органы квалифицируют происходящее как подготовку теракта.

Движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

«Еспресо» со ссылкой на источники уточняет, что мужчина приехал на мост на автомобиле, остановился посреди него и вышел. С собой он взял оружие. О каком оружии идет речь, СМИ не уточняют. «Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля», – уточнило «Еспресо».