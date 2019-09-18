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Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Ведомости
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Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять в суде интересы актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сам адвокат заявил ТАСС.

По его словам, он получил письмо художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с просьбой защищать Устинова и дал свое согласие. «Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе», — отметил он.

Райкин рассказал «Интерфаксу», что он обратился к Кучерене вместе с другими театральными деятелями. «Мы надеемся, что он [Кучерена] как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — подчеркнул Райкин.

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено. Кучерена обращался к родственникам актера с предложением представлять его интересы, сообщил Чешков, отметив, что Кучерена пока не просил у него материалы, связанные с делом.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Чешков обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение актера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться апелляции по приговору Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

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Политика
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В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил своего коллегу

Ведомости
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Один полицейский погиб, а другой ранен в результате стрельбы, которую открыл их коллега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, полицейские из отдела собственной безопасности в московском метрополитене проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы. Тот открыл стрельбу, в результате которой один из полицейских, который проводил задержание, был тяжело ранен и скончался на месте, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелявший задержан, отметило московское управление МВД.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские отдела собственной безопасности пытались задержать коллегу, которого подозревают во взятке.

По данным ТАСС, стрельба произошла около станции «Рязанский проспект».

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Политика
Новости

Грызлов обвинил Киев в срыве договоренностей «нормандской четверки»

Ведомости
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Украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске отказалась подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сообщил журналистам представитель России на переговорах Борис Грызлов. Тем самым Киев, по его мнению, поставил под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписывать «формулу Штайнмайера» – то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», – цитирует Грызлова «Интерфакс». Политик напомнил, что документ было согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен контактной группе для подписания.

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.

По словам Грызлова, Киев, отказавшись утвердить «формулу Штайнмайера», сорвал и переговоры о разведении сил в Донбассе, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. Кроме того, украинская делегация поставила под угрозу проведение саммита «нормандской четверки», потому что условием был успешный результат по итогам встречи контактной группы, добавил Грызлов.

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Экономика
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Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Ведомости
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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения. В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени, считают экономисты.

Авторы исследования также отмечают, что представление о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствует данным статистики. Согласно российскому законодательству максимальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, а в большинстве развивающихся стран этот показатель выше – 48 часов. Средняя продолжительность рабочей недели в России в прошлом году составила 37,8 часа. По данным Международной организации труда, в странах с высоким уровнем доходов средняя продолжительность рабочей недели – 38 часов, в странах с доходом выше среднего – 43 часа.

Кроме того, в России предусмотрен довольно длительный отпуск – минимум 20 рабочих дней. Это соответствует уровню стран Европы, но выше, чем в Турции, где минимальное количество дней отпуска – 12 рабочих дней, Японии (8 рабочих дней), Китае (5 рабочих дней). Число праздничных дней в году в России (14) тоже существенно больше, чем в большинстве развитых стран.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить рабочую неделю при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что практическая дискуссия по этому вопросу может начаться только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

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Технологии
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Оператор WiFi в метро извинился за сообщения с призывами «спасать Россию»

Ведомости
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Оператор WiFi в московском метро – «Максима телеком» – извинился за рассылку пользователям push-уведомлений с призывом спасать Россию. «Часть наших пользователей сегодня получили через push бессмысленное текстовое сообщение. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины», – говорится в сообщении компании в Twitter. В нем подчеркивается, что приложение MT_FREE, через которое осуществлялась рассылка, не было взломано.

Ранее пользователи, у которых было установлено приложение MT_FREE, начали получать push-уведомления, призывающие спасать Россию. Некоторые получатели этих сообщений опубликовали скриншоты в социальных сетях.

«Максима телеком» – российская технологическая компания, оператор WiFi в московском метро. Также «Максима телеком» управляет единой городской сетью WiFi в Москве, сетями на городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России.

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Политика
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В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост через Днепр

Ведомости
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В Киеве мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать мост метро через Днепр, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу полиции. По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, он сделал несколько выстрелов. Слова Крищенко приводит его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

«Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», – рассказал Крищенко. Правоохранительные органы квалифицируют происходящее как подготовку теракта.

Движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

«Еспресо» со ссылкой на источники уточняет, что мужчина приехал на мост на автомобиле, остановился посреди него и вышел. С собой он взял оружие. О каком оружии идет речь, СМИ не уточняют. «Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля», – уточнило «Еспресо».

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Технологии
Новости

Facebook представил приставку для видеочатов Portal TV

Ведомости
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Компания Facebook представила приставку Portal TV, которая подключается к телевизору, сообщает The Verge. Устройство поступит в продажу 5 ноября и будет стоить $149.

Устройство предназначено для видеозвонков через Facebook Messenger и WhatsApp. С помощью технологии Smart Camera устройство самостоятельно панорамирует и масштабирует картинку, например когда пользователь во время разговора перемещается по комнате. Это особенно удобно при разговоре с маленькими детьми, которые постоянно двигаются и могут выйти из кадра во время видеочата, пояснили в компании.

Portal TV подключается к телевизору с помощью порта HDMI. Чтобы активировать его, нужно сказать «Hey, Portal». Пользователи смогут не только позвонить человеку, но и воспользоваться встроенными эффектами дополненной реальности. А функция Story Time позволит «надеть» различные виртуальные костюмы и устроить для детей представление, рассказывая им, например, сказку, отмечает издание.

Компания также разрешит пользователям с помощью приставки подключаться к стриминговым сервисам, включая Amazon Prime Video, Showtime и CBS All Access.

Недвижимость
Новости

Компания Артема Чайки построит транспортно-пересадочный узел «Некрасовка»

Ведомости
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ООО «Три эс ритейл», связанное с 3S Property Development (один из учредителей – сын генпрокурора России Артем Чайка), подало единственную заявку на приобретение 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом свидетельствуют данные на инвестиционном портале Москвы.

Стартовая цена лота, согласно документации на портале, – 99 млн руб. ООО «Три эс ритейл» предложило 104 млн руб. – на 5 млн больше, говорится в протоколе вскрытия конвертов на торгах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом.

ООО «Три эс ритейл», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит 3S Property Development. Чайке принадлежит 41% доли в уставном капитале последней. Торги проводил «Мосинжпроект» – принадлежащий Москве единый оператор программы развития московского метро и транспортно-пересадочных узлов города.

ТПУ «Некрасовка» будет построен на базе станции метро «Некрасовка». Станция была запущена в июне 2019 г. в Юго-восточном административном округе Москвы в составе новой Некрасовский линии метро.

В состав ТПУ войдут торгово-развлекательный центр, площадь которого, как сообщал Москомстройинвест, – 57 000 кв. м. В ТПУ войдет и физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий ледовый дворец, бассейн и спортзалы, говорится на сайте стройкомплекса Москвы. Также там будет построен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Территория ТПУ станет парком.

Политика
Новости

Трамп назвал кандидатуру нового советника по национальной безопасности

Ведомости
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Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности станет Роберт О’Брайен. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Я рад объявить, что предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности», – написал он. Трамп отметил, что долгое время тесно работал с О’Брайеном, и тот отлично справится с новой работой.

О’Брайен сменит на этом посту Джона Болтона, об отставке которого американский президент объявил 10 сентября. Трамп, комментируя отставку Болтона, заметил, что не соглашался со многими его предложениями.

The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также хорошие отношения с коллегами в госдепартаменте и Пентагоне. «В Белом доме хотят видеть командного игрока», – отметили источники издания. По их словам, О'Брайен известен «приятным поведением» в сравнении с Болтоном, который известен как «безжалостный чиновник-бюрократ».

Технологии
Новости

Rambler подал иск к Mail.ru Group из-за трансляций Английской премьер-лиги

Ведомости
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ООО «Рамблер интернет холдинг», входящее в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск о защите авторских и (или) смежных прав в интернете к структуре Mail.Ru Group – ООО «Мэйл.ру груп». Об этом свидетельствуют данные в картотеке Мосгорсуда, обратил внимание РБК. Иск был подан 26 августа и принят к производству 2 сентября. Первая беседа назначена на 27 сентября.

До этого, 13 августа, Мосгорсуд по заявлению ООО «Рамблер интернет холдинг» принял определение об обеспечительных мерах в отношении 15 сайтов, которые, по мнению компании, нелегально транслировали матчи Английской премьер-лиги. Роскомнадзору суд поручил ограничить доступ к этим сайтам. Среди них – https://ok.ru. Это сайт социальной сети «Одноклассники», входящей в Mail.Ru Group.

В реестре нарушителей авторских прав, который ведет Роскомнадзор, сайта «Одноклассников» нет.

По антипиратскому законодательству подаче иска должно было предшествовать заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер, напомнил РБК. Роскомнадзор в соответствии с решением суда должен был уведомить об обеспечительных мерах хостинг-провайдеров, а те – обратиться к владельцам сайтов с требованием удалить спорный контент. Если последнего не произошло, сайты должны были заблокировать операторы связи.

Как заявил пиар-директор «Одноклассников» Сергей Томилов, на момент получения уведомления от Роскомнадзор по данной ситуации контент уже был заблокирован. Директор по связям со СМИ Rambler Group Александр Дмитриев сказал, что иск подан, так как интернет-компании не удалось договориться с «Одноклассниками»: количество нелегального контента в соцсети по Английской премьер-лиге «превышает все разумные количества», а механизмы блокировки нарушителей неэффективны.

О приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги Rambler Group объявила в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020 гг. Основная площадка – онлайн-кинотеатр Okko.

Политика
Новости

Звягинцев призвал Путина вмешаться в дело актера Павла Устинова

Ведомости
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Режиссер Андрей Звягинцев попросил президента Владимира Путина изучить дело актера Павла Устинова и вмешаться в ситуацию. Видео с его обращением опубликовал Telegram-канал «МБХ медиа».

«Обращаюсь именно к вам, поскольку именно и только вы, похоже, в состоянии выправить этот вывих. Как президент Российской Федерации, вы являетесь гарантом жизни и достоинства граждан. Сейчас вопрос стоит именно о жизни и достоинстве одного из граждан нашей страны – молодого человека по имени Павел Устинов», – заявил Звягинцев.

Он попросил Путина выделить время, чтобы посмотреть видеозапись задержания Устинова, которой «пренебрег судья Криворучко». «И вы увидите, как видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват. Исполните ваш долг гаранта перед соотечественниками», – добавил Звягинцев.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за нападение на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты. Адвокат актера обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали российские артисты, журналисты и политики. После объявления приговора в социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение Устинова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле видели запись задержания Устинова, но «это не является основанием для каких-то законных действий». Также в Кремле знают об акциях в поддержку Устинова. По его словам, нужно дождаться апелляции на приговор Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова

Выбор редактора
Технологии
Новости

Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Ведомости
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Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство. И именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования», уверен помощник президента. Об этом Белоусов рассказал Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Белоусов отметил, что в России есть ниша посевного финансирования (высокорисковых инвестиций в бизнес или компании на раннем этапе развития), где работает, например, фонд Бортника. «У нас есть несколько институтов развития, которые подхватывают крупные проекты, а вот эта ниша [венчурного финансирования] отсутствует», – посетовал он. С другой стороны, венчурное финансирование «абсолютно необходимо», потому что другой формы работы со стартапами мир не придумал, заключил помощник президента.

Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства, пообещав поддержать их. По мнению президента, вопрос лишь в том, какой риск допустим при вложениях бюджетных средств в стартапы. Акимов пояснил, что уже идет диалог со Счетной палатой и прокуратурой по этому вопросу. Он подчеркнул, что вопрос не в деньгах, которые есть («у нас только по грантам фонда "Сколково" их 26 млрд [руб.])», а в том, что эти средства «не выбираются».

Путин в ответ пообещал сам договориться и со Счетной палатой, и с прокуратурой. Он призвал также «не придумывать колесо» и обратиться к международной практике. «В конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что списывать будут. Вот и все», – заключил президент.

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