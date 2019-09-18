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Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять в суде интересы актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сам адвокат заявил ТАСС.

По его словам, он получил письмо художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с просьбой защищать Устинова и дал свое согласие. «Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе», — отметил он.

Райкин рассказал «Интерфаксу», что он обратился к Кучерене вместе с другими театральными деятелями. «Мы надеемся, что он [Кучерена] как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — подчеркнул Райкин.

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено. Кучерена обращался к родственникам актера с предложением представлять его интересы, сообщил Чешков, отметив, что Кучерена пока не просил у него материалы, связанные с делом.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Чешков обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение актера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться апелляции по приговору Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии