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Грызлов обвинил Киев в срыве договоренностей «нормандской четверки»

Украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске отказалась подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сообщил журналистам представитель России на переговорах Борис Грызлов. Тем самым Киев, по его мнению, поставил под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписывать «формулу Штайнмайера» – то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», – цитирует Грызлова «Интерфакс». Политик напомнил, что документ было согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен контактной группе для подписания.

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.

По словам Грызлова, Киев, отказавшись утвердить «формулу Штайнмайера», сорвал и переговоры о разведении сил в Донбассе, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. Кроме того, украинская делегация поставила под угрозу проведение саммита «нормандской четверки», потому что условием был успешный результат по итогам встречи контактной группы, добавил Грызлов.