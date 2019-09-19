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Застреливший коллегу полицейский объяснил свои действия усталостью

Ведомости
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Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свои действия тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на показания стрелявшего.

Инцидент произошел 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Как сообщала пресс-служба столичного главка МВД, Смирнов открыл стрельбу по двум полицейским из отдела собственной безопасности, когда они попытались задержать его за взятку. В результате стрельбы один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения. Стрелявший был задержан.

По данным «Коммерсанта», в среду Смирнов остановил гражданина на платформе «Рязанский проспект» и попросил, чтобы тот предъявил документы. У мужчины их не оказалось, что могло стать основанием для задержания на несколько часов. Однако прапорщик согласился отпустить прохожего за 2000 руб. На улице офицеры УСБ остановили предполагаемого взяткодателя, который дал им показания на Смирнова. Полицейские попытались задержать коллегу за взятку, но тот открыл огонь.

Поскольку Смирнов не считался опасным преступником, а задержание производилось в метрополитене, где не рекомендуется лишний раз появляться с оружием даже силовикам, сотрудники УСБ в момент инцидента были без бронежилетов и табельных пистолетов.

На допросе, по данным «Коммерсанта», Смирнов заявил, что открыл огонь по коллегам, потому что «не хотел сидеть». За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) ему грозит наказание вплоть до пожизненного. За взятку в 2000 руб. он мог быть оштрафован.

Задержанный на допросе также пожаловался на тяжелые условия работы и небольшую зарплату, пишет «Коммерсантъ». По словам Смирнова, в последнее время он сильно уставал, потому что из-за митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города ему приходилось работать без выходных. Источники «Коммерсанта» утверждают, что прапорщика планируют направить на психиатрическую экспертизу.

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Политика
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«Единая Россия» в Мосгордуме решила изменить законодательство о митингах и выборах

Ведомости
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Депутат Мосгордумы и член «Единой России» Инна Святенко предложила создать рабочую группу, которая займется изменением законодательства о митингах и выборах. Необходимость такого шага показали прошедшие перед выборами акции протеста.

Митинги отказываются согласовывать по неубедительным причинам, считает Святенко. При этом она же добавляет, что провокации происходят со стороны организаторов как согласованных, так и несогласованных акций. Какие конкретно изменения необходимо внести в законодательство о митингах, депутат не уточнила.

По словам Святенко, выборы показали, что из Избирательного кодекса Москвы нужно «исключить противоречивость и неопределенность законодательного регулирования тождественных избирательных процедур». В законодательстве не должно быть возможности интерпретации в чью-то пользу, добавила депутат. Святенко призвала своих коллег войти в состав рабочей группы, сама она ранее была наделена полномочиями члена Совета Федерации от столичного парламента.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство – 25 из 45 мандатов. КПРФ получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» – по три. Кроме того, самовыдвиженец Дарья Беседина решила войти во фракцию «Яблока». Перед выборами в столице прошли массовые протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство акций были не согласованы московскими властями.

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Бизнес
Новости

Владельцам золотых карт «Аэрофлота» вернут доступ в бизнес-залы некоторых аэропортов

Ведомости
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«Аэрофлот» возобновляет владельцам золотых бонусных карт, купившим билеты в экономкласс, доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. С 20 сентября обслуживание участников бонусной программы золотого уровня в этих аэропортах будет осуществляться в полном объеме. Данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с «Аэропортами регионов».

Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к «Аэрофлоту», «Аэропорты регионов» согласились с позицией компании и приняли решение снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах.

Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов из-за того, что они отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров. Ограничения на доступ в бизнес-залы сейчас действуют в аэропортах Анапы, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Магнитогорска, Минеральных вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.

В качестве компенсации владельцам золотых карт, купившим билеты в экономкласс на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» (входят в группу «Аэрофлот»), автоматически начисляются 3000 миль.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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Финансы
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ЦБ решил банкротить микрофинансовую компанию «Мани Фанни»

Ведомости
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Центробанк решил банкротить микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни онлайн». Соответствующее заявление регулятор подал в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.

ЦБ запретил «Мани Фанни» работать на финансовом рынке в мае и исключил МФК из реестра микрофинансовых организаций. Регулятор пояснял, что МФК некорректно отражала размер капитала, нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности. В течение года капитал компании шесть раз падал ниже минимально допустимого значения.

«Мани Фанни» также неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания регулятора и представляла ему недостоверную отчетность. В частности, в отчетности были сведения о выданных займах, хотя фактически компания их не выдавала, а резервы в документах были завышены более чем на 20%. Кроме того, «Мани Фанни» нарушала порядок предоставления информации в бюро кредитных историй, подчеркивал Центробанк.

На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперт РА». Активы компании за прошлый год составили 1,3 млрд руб., обязательства – 1 млрд руб., чистая прибыль – 162 млн руб.

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Политика
Новости

В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Ведомости
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Представители России, Евросоюза и Украины начали трехсторонние консультации по газу, сообщают ТАСС и «Интерфакс». В них участвуют министр энергетики России Александр Новак, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Стороны обсудят транзитные поставки газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 г. и позднее. Действующий контракт по транзиту истекает в декабре. Шефчович накануне консультаций указывал, что намерен добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит, сроком не менее чем на 10 лет. Он подчеркивал, что это позволит сделать украинскую ГТС привлекательной для инвесторов.

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.

Новак в свою очередь говорил, что Москва хотела бы продлить истекающий контракт на один год, хотя готова к тому, чтобы рассмотреть другие варианты.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Superjob: большинство россиян поддерживают акции протеста в защиту коллег

Ведомости
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Почти половина россиян (44%) поддерживают акции профессиональных сообществ в защиту коллег, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Не поддерживают такие мероприятия 18% опрошенных. Остальные 38% затруднились ответить на вопрос.

При этом мужчины, по данным Superjob, поддерживают акции активнее женщин. Наибольшую поддержку подобные мероприятия находят у молодежи: их одобряет каждый второй респондент моложе 24 лет, показал опрос.

Среди тех, кто поддерживает акции профессиональных сообществ, большинство (59%) готово участвовать в них.

Всего в опросе приняли участие 3000 граждан из всех округов страны, представители экономически активного населения.

Российские актеры театра и кино 18 сентября устроили в Москве одиночные пикеты возле администрации президента в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по делу о массовых беспорядках. В июне подобную акцию проводили журналисты в поддержку коллеги Ивана Голунова.

Театр за одного актера

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Бизнес
Новости

В России резко подорожал лосось

Ведомости
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Оптовые цены на лосося, добытого российскими рыбаками, в этом году заметно выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Минсельхоза, на которые ссылается РБК. Основная причина – снижение улова на Дальнем Востоке, считают участники рынка, опрошенные изданием.

В сентябре горбуша, один из видов тихоокеанского лосося, стоит дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 30%. Горбуша – самый распространенный по численности популяции и по объему вылова вид лосося в России. На Дальнем Востоке она сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, в Центральной России – 155 руб. Цена на килограмм кеты на Дальнем Востоке выросла на 17% (цена – 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе – на 47% (до 250 руб.). Нерка подорожала на 14%.

Добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, но основной промысел завершен. Всего, по данным на 17 сентября, выловлено около 458 000 т лососевых. В 2018 г. вылов составил 645 000 т. В Росрыболовстве заметили, что правильнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам из-за особенностей его жизненного цикла. В ведомстве напомнили, что по сравнению с 2017 г. вылов вырос на 37%.

Директор по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Мария Филиппова рассказала РБК, что закупочные цены на красную рыбу увеличились в последнее время в пределах 15%.

Политика
Новости

В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

Ведомости
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Правоохранительные органы Москвы задержали заместителя директора департамента Министерства культуры Павла Мосолова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает «Интерфакс», Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство об аресте задержанного.

Вместе с Мосоловым по делу проходят руководитель центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. Ходатайства об их аресте тоже поступили в суд.

Всем четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Мосолов работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат, чиновник обвиняется в хищении более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге.

Весной 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектах. В октябре 2017 г. суд приговорил его к 1,5 года колонии, но сразу освободил в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. В январе Мосгорсуд ужесточил наказание Пирумову, назначив ему три года колонии.

На суде Пирумов признал вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. В августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Политика
Новости

В Петербурге задержали президента лишенного лицензии банка

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге президента банка «Прайм финанс» Михаила Табунова, сообщают «Фонтанка» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Фонтанка» уточняет, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям – о фальсификации финансовых инструментов и присвоении чужого имущества. Табунов был задержан после обысков у сотрудников «Прайм финанса». Следственные действия проводились и в квартире самого президента банка в Поварском переулке.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм финанс» в начале июня. На 1 мая кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе страны по величине активов. ЦБ пояснял, что решил отозвать лицензию из-за того, что «Прайм финанс» полностью утратил собственные средства, а в его кассе была недостача в 268 млн руб. «При этом банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», – объяснял регулятор.

Политика
Новости

Кремль заявил о перемене позиции Киева при подготовке встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Украинские власти поменяли позицию в вопросе особого статуса Донбасса, что не укладывается в прежние договоренности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на позицию Киева по «формуле Штайнмайера», обеспечивающей особый статус Донбасса.

Представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение условий к формуле стало новой позицией для стран, которые прежде соглашались с ней. Он добавил, что пока сложно оценить, как этот момент повлияет на развитие ситуации. По мнению Пескова, нужно продолжать работу по обеспечению Донбассу особого статуса, но непонятно, как это делать в условиях меняющейся позиции.

На вопрос, увязывает ли Кремль новую позицию Киева с возможностью проведения саммита «нормандской четверки», на котором должна состояться первая встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков ответил: «Встреча нормандского формата должна быть результативной. Для того, чтобы она была результативной, для начала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались».

Песков подчеркнул, что изменение позиции Киева не способствует быстрому продвижению переговоров. «Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (Владимир) Путин: он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», – сказал он.

Технологии
Новости

В компанию – продавца рекламы на каналах НМГ и «СТС медиа» выходит новый гендиректор

Ведомости
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Гендиректором сейл-хауса «Эверест» в ближайшее время станет Каролина Соколова, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании. Представитель «Эвереста» это подтвердил.

«Эверест» занимается продажей рекламных спецпроектов на каналах «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа», а также взаимодействием с крупнейшими рекламодателями этих холдингов.

Соколова заменит в «Эвересте» Алексея Тостогана, который недавно был назначен гендиректором «Национального рекламного альянса» (НРА). Этот альянс отвечает за размещение рекламных роликов практически на всех федеральных телеканалах и контролирует 95% телерекламы в России. Спецпроектами каналы занимаются самостоятельно.

До этого Соколова работала в холдинге «Профмедиа», а затем – в «Газпром-медиа». С 2014 г. была руководителем отдела продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа», отвечала за размещение рекламы на каналах «Пятница» и ТВ3.

Политика
Новости

Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Ведомости
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Полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Жданова задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия), уточнил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. Поводом стала «организация встреч с кандидатами летом». В ближайшее время Жданова доставят в Мещанский районный суд.

В Москве в середине июля начались акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы со столичной мэрией. Оппозиционеров, которым отказали в регистрации кандидатами, последовательно задерживали и арестовывали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Рекордсменом по числу арестов стал Илья Яшин. Его арестовывали пять раз подряд. Суммарно он провел под арестом более 40 дней.

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