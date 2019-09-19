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«Единая Россия» в Мосгордуме решила изменить законодательство о митингах и выборах

Депутат Мосгордумы и член «Единой России» Инна Святенко предложила создать рабочую группу, которая займется изменением законодательства о митингах и выборах. Необходимость такого шага показали прошедшие перед выборами акции протеста.

Митинги отказываются согласовывать по неубедительным причинам, считает Святенко. При этом она же добавляет, что провокации происходят со стороны организаторов как согласованных, так и несогласованных акций. Какие конкретно изменения необходимо внести в законодательство о митингах, депутат не уточнила.

По словам Святенко, выборы показали, что из Избирательного кодекса Москвы нужно «исключить противоречивость и неопределенность законодательного регулирования тождественных избирательных процедур». В законодательстве не должно быть возможности интерпретации в чью-то пользу, добавила депутат. Святенко призвала своих коллег войти в состав рабочей группы, сама она ранее была наделена полномочиями члена Совета Федерации от столичного парламента.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство – 25 из 45 мандатов. КПРФ получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» – по три. Кроме того, самовыдвиженец Дарья Беседина решила войти во фракцию «Яблока». Перед выборами в столице прошли массовые протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство акций были не согласованы московскими властями.