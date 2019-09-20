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Белоруссия и Евросоюз упростят визовый режим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил подписать соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, передает «Белта». По его словам, это было непростое решение, и президент его принял, «понимая высокую значимость мобильности для граждан».

Соглашение предусматривает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней или до 30 дней, если понадобится дополнительная проверка.

Теперь соглашение должно ратифицировать Национальное собрание Белоруссии и одобрить Европейский парламент. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур оно начнет действовать, пояснил Глаз.

В мае 2017 г. Евросоюз отменил визы для граждан Украины. Они могут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода.