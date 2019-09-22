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Шойгу рассказал о своей самой главной мечте

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, его самая главная мечта – вернуться в Сибирь и построить там один или два города. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу». «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!» – заявил министр. «Хочу вернуться во времена моей молодости», – отметил он.

Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири. Он вспомнил, как в Братске люди часами стояли на морозе, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму «Братская ГЭС». «Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы», – рассказал Шойгу. Он добавил, что очень часто об этом думает, поправляя себе настроение воспоминаниями о тех временах.

Сейчас тоже есть место таким большим проектам, какими когда-то были Комсомольск-на-Амуре, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, Братская ГЭС, продолжил министр. Без реализации подобных проектов, по его словам, сложно прививать молодежи чувство созидания.

Согласно информации из открытых источников, Шойгу родился в маленьком городе Чадан в Тувинской автономной области (сейчас Республика Тыва). Он учился в Красноярском политехническом институте и окончил его по специальности «инженер-строитель». С 1977 г. до середины 1980-х гг. будущий министр обороны работал в сфере строительства.