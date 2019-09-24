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Прокуратура попросила отменить штраф за неуважение к губернатору Архангельской области

Зампрокурора Архангельской области опротестовал решения Котласского городского и областного судов о штрафе в 30 000 руб. 46-летней продавщице Светланы Бакшеевой, которую признали виновной в оскорблении губернатора Игоря Орлова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева. Прокуратура попросила отменить решения судов после обращения Бакшеевой в ЕСПЧ. Известно, что женщина уже успела оплатить почти весь штраф.

Принятые по делу судебные акты являются незаконными и подлежат отмене, а производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения, говорится в документах. Весной губернатор назвал «шелупонью» протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе. В его характеристике, сочтенной оскорблением, Бакшеева, в частности, употребила однокоренное «шелупони» слово.

Это не первое дело об оскорблении власти против Бакшеевой. В июле полиция города Котласа направила в суд второе дело за оскорбление власти во «В контакте». Ведомство сочло оскорбленными архангельских депутатов, которых Бакшеева назвала «кучкой идиотов».