Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Не как в Шиесе

Делай не как в Шиесе

На фоне политических ошибок властей в Архангельской области любой конструктивный диалог с обществом по вопросам мусора будет выглядеть достойно