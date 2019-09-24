От редакции
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Не как в Шиесе

Делай не как в Шиесе

На фоне политических ошибок властей в Архангельской области любой конструктивный диалог с обществом по вопросам мусора будет выглядеть достойно

Опыт Архангельской области, где уже год не утихает конфликт власти и общества по вопросу строительства на далекой станции Шиес мусорного полигона, становится, похоже, для губернаторов других регионов России образцом того, как не надо действовать в подобных ситуациях.

Как стало известно в выходные, власти Забайкальского края отказались от планов строительства крупнейшего в регионе мусорного полигона (5,3 млн т) в пади Монгой в 30 км от Читы, недалеко от Ивано-Арахлейского заказника, об этом сообщило в понедельник на своем сайте краевое минприроды. «Данный объект строиться тут не будет», – приводит ведомство слова врио министра Олега Некрасова.

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