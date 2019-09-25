Политика

Новости

Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство сенаторов, против высказались двое. Лебедев был единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда.

Лебедев занимает должность председателя Верховного суда с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Сначала Лебедев был не единственным претендентом на эту должность. Заявление подал также бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, который в 2014 г. уже пытался принять участие в конкурсе. Однако он снова не смог предоставить документы о том, что прошел квалификационный экзамен.