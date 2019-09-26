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СКР назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле

Причиной жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле могла стать ошибка пилотирования или некачественное техническое обслуживание судна перед вылетом, заявили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте.

«Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов», – отметили в пресс-службе. Предварительное следствие будет вестись два месяца, уточнили в СКР.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета (ч. 1 ст. 263 УК).

В среду, 25 сентября, в 17.21 мск в аэропорту Барнаула во время посадки у Boeing 767-300 загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар быстро потушили, пассажиров эвакуировали. Всего на борту находились 344 человека – 334 пассажира и 10 членов экипажа. Во время эвакуации пострадали 56 пассажиров, большинство из них получили телесные повреждения. В больницу был доставлен один пассажир, состояние его здоровья удовлетворительное.