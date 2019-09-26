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Фигурант «московского дела» Миняйло сообщил о прекращении дела против него

Уголовное дело против Алексея Миняйло прекращено, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на его заявление. Басманный суд 26 сентября освободил Миняйло из СИЗО.

По мнению судьи Артура Карпова, в материалах дела не содержалось признаков массовых беспорядков. С учетом этого суд не нашел оснований для лишения Миняйло свободы. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) во время акции 27 июля.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал постановление Следственного комитета России (СКР) о прекращении дела против Миняйло. В материалах говорится, что в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Миняйло 27 июля участвовал в несанкционированных акциях протеста, но не применял насилия против представителей власти, не использовал оружие и не повреждал чужое имущество. Таким образом, он не принимал участия в массовых беспорядках. Его действия необходимо квалифицировать как административное правонарушение, решил СКР.

Представлявший интересы Миняйло адвокат Алан Гамазов подтвердил «Ведомостям» прекращение уголовного дела против него. Он не смог сказать, как будет в дальнейшем развиваться дело в отношении других фигурантов по статье о массовых беспорядках: «Все-таки у Миняйло была особая ситуация. Мы предоставили алиби, что его не было на акции», – отметил он.

Миняйло – сотрудник проекта по социализации детей «Полдень». Летом он работал волонтером в штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Его, в отличие от других фигурантов «московского дела», обвиняют только в участии в массовых беспорядках. Миняйло не признает вину. По его словам, 27 июля он весь день провел в Хамовническом суде, куда доставили Соболь после задержания в центре сбора подписей. Миняйло задержали уже вечером, когда он шел к Трубной площади. Он провел под арестом почти два месяца.