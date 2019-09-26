Администрацию Элисты возглавил бывший лидер ДНР

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Орешкин рассказал подробности своего выступления на собрании инвесторов Baring Vostok

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил с участниками собрания инвесторов Baring Vostok про инвестиционный климат. Об этом он сам рассказал Forbes.

По его словам, обсуждалось развитие российской экономики, был вопрос и про уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. «Изложил открыто свою позицию. Она ничем не отличается от озвученной мною ранее», – подчеркнул Орешкин.

Как рассказал Forbes близкий к Baring Vostok источник, Орешкина на собрание пригласили представители фонда. Никого из чиновников больше не звали.

Один из участников встречи сказал, что министр, в частности, обозначил основные проблемные зоны для инвестиций в России и представил свое видение того, что правительство хочет делать для улучшения ситуации для инвесторов. «Сказал, что есть определенный оптимизм: приходите и инвестируйте», – добавил собеседник.

Еще один присутствовавший на встрече источник отметил, что Орешкин общался с инвесторами «на великолепном английском». Инвесторы, присутствовавшие на собрании, не задавали вопросов министру, рассказал собеседник. По его словам, вместо них к руководителю ведомства обращалась старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

О том, что Орешкин посетил собрание инвесторов Baring Vostok, ранее сообщил РБК. Представитель фонда это подтвердил.

Калви не присутствовал на собрании впервые за 25 лет. Защита просила Следственный комитет отпустить его на это мероприятие. Но ведомство отказало.