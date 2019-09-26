Администрацию Элисты возглавил бывший лидер ДНР
Бывший исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщается на сайте администрации Элисты.
РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет, что кандидатуру Трапезникова главе Калмыкии Бату Хасикову предложил помощник президента Владислав Сурков.
Трапезников родился 12 апреля 1981 г. в Краснодаре. Как сообщается в его биографии на сайте Элисты, в 2004 г. он с окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры, в 2005 г. стал выпускником Донецкого государственного университета управления. В 2017 г. окончил обучение в магистратуре сразу двух вузов — Донецкой академии управлении и госслужбы, а также Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова в Нальчике.
В начале 2000-х Трапезников работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», потом занимался бизнесом. С 2016 г. Трапезников был председателем совета министров ДНР. Он стал исполняющим обязанности главы ДНР 31 августа 2018 г. после того, как во время взрыва в Донецке погиб лидер самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Через неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который до сих пор руководит ДНР. Трапезников поддержал его назначение.