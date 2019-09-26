Политика

Новости

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина вышла из состава попечителей правления благотворительной организации мэрии Лондона, сообщает The Times.

Издание пишет, что Батурина установила контакты с мэрией Лондона, когда должность мэра занимал нынешний премьер-министр Борис Джонсон. В 2016 г. на пост мэра столицы Великобритании был избран Садик Хан. В тот же период администрация Большого Лондона получила грант в размере £138 000 (около $170 000) от фонда Батуриной Be Open. Они должны были пойти в фонда мэра Лондона на повышение социальной мобильности и финансирование образовательных программ.

На должность члена правления Батурина была назначена в декабре 2017 г., но покинула этот пост после того, как занимающийся расследованиями сайт Finance Uncovered призвал начать судебное преследование в связи с предполагаемым отмыванием денег руководством фонда Батуриной. Речь идет о члене совета директоров Be Open Доминго Плазасе Руисе. Как указывает The Times, в 2015 г. его обвинили в налоговых преступлениях и отмывании денег в Испании. Расследование того дела не завершено.

«Ситуация с главой Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры», — заявили в пресс-службе мэрии Лондона. По данным пресс-службы, Батурина покинула пост по взаимному соглашению.

Состояние Батуриной оценивается российским Forbes в $1,2 млрд.