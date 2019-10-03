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«Коммерсантъ» узнал об уходе в отставку руководителя московского ЦОДД

Возглавлявший московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Юрьев уходит без конфликтов с руководством. Причину отставки издание не называет. Должность, по информации «Коммерсанта», займет Михаил Кизлык, который до этого был заместителем начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

Пресс-служба ЦОДД и Юрьев от комментариев отказались.

Юрьев стал шестым по счету руководителем ЦОДД, заняв пост пять лет назад, в 2014 г. До этого он работал в банковском бизнесе, в частности в Альфа-банке, Росбанке, Номос-банке, Сбербанке.

Кизлыку 33 года. Он работал в департаменте транспорта Москвы, курировал создание и запуск приложения «Помощник Москвы», позволяющее снимать на телефон нарушения и отсылать фотографии для наказания нарушителей. По данным «Коммерсанта», Кизлык – сын начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка.

ЦОДД создан в 1999 г. и находится в подчинении департамента транспорта Москвы. В его функции входит анализ ситуации на дорогах, работа с дорожными знаками, светофорами и разметкой, разработка парковочных норм и рекомендаций по повышению эффективности и безопасности дорожного движения.