Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса
Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе страны. Изменения разрешают некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса «Экзомарс-2020».
Раньше закон полностью запрещал поставку в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках. Поправки снимают эти ограничения в случае, если указанные вещества нужны для определенных пусковых установок, запуска или заправки спутников или проведения испытаний и полетов в рамках миссии по изучению Марса.
«Экзомарс» – это совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Его основные задачи – изучить атмосферу Марса, его внутреннее строение, климат, вулканизм, проверить наличие воды на планете, понять, являются ли условия на поверхности Марса теоретически пригодными для жизни.
Проект реализуется в два этапа: первый космический аппарат – «Скиапарелли» – был запущен в 2016 г. Однако при попытке сесть на Марс он разбился. Причиной аварии называлось преждевременное отделение тормозного парашюта и защитных щитов.