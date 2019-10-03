Четыре человека погибли в результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже
Вооруженный ножом мужчина днем 3 октября напал на полицейских в префектуре полиции Парижа. В результате нападения погибли четыре человека, сообщает телеканал BFM TV. Нападавший был ликвидирован, вместе с ним число погибших достигло пяти.
Инцидент произошел в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа около 13.00 по местному времени (14.00 мск), уточняет телеканал. По предварительным данным, нападавший сам был сотрудником префектуры, его застрелил один из полицейских. В качестве оружия мужчина использовал керамический нож. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.
Район, в котором произошел инцидент, был оцеплен полицией. В префектуру приехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, госсекретарь МВД Лоран Нуньес и прокурор Парижа.