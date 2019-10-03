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Экспертиза признала якутского шамана невменяемым

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова. По его словам, другие подробности адвокатам пока не известны, ознакомиться с заключением экспертизы они смогут только 5 октября.

Габышев, называющий себя шаманом, с марта шел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В ночь на 19 сентября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Кремль отрицает свою причастность к задержанию шамана.

В отношении Габышева было возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Суд отправил его под подписку о невыезде. Кроме того, Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.