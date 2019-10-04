МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

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Россия поможет Китаю защититься от американских ракет

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в четверг. По словам Путина, это кардинально повысит обороноспособность Китая; сейчас такие системы есть только у России и США.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о системе предупреждения о ракетном нападении стратегического назначения, т. е. фактически о координации возможностей стратегических ядерных сил России и Китая.

Такая система поможет Китаю защититься от ракет средней и меньшей дальности, которые США намерены разместить в Азии после выхода из договора о РСМД с Россией. Об этом журналистам сказал директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

«Демонтаж ДРСМД был ударом больше не по России, а по Китаю, поскольку 90% его ракетных вооружений – это как раз ракеты именно этого класса. Поэтому если раньше в Китае волновались об американских, западных системах ПРО морского базирования, то сегодня все понимают, что речь идет о развертывании американцами на континенте, на территории своих союзников ракет средней дальности, направленных в первую очередь против Китая. Поэтому российско-китайское взаимодействие в этой сфере и для Китая, и для России носит приоритетный характер в плане национальной безопасности», – пояснил Лузянин. Россия – один из мировых лидеров в сфере военно-стратегических вооружений, напомнил Лузянин. Он назвал заявление Путина «судьбоносным».

Эксперт полагает, что договоренность о создании системы предупреждения может быть формализована в соглашении о военно-техническом сотрудничестве, которое вскоре может быть подписано Россией и Китаем.