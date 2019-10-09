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Работу оппозиционных губернаторов оценят по инициативе администрации президента

К годовщине избрания оппозиционных губернаторов 2018 г. будет обнародована серия экспертных докладов, в которых разбираются их промахи. Первый такой материал («Год губернаторов-оппозиционеров») касается губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, будет презентован первым, сказал один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента. АП – один из инициаторов этих докладов, сказали два собеседника, близких к администрации.

Сипягин год находился в конфликте «со всей региональной элитой – с большинством «Единой России» в законодательном собрании и с мэрией областной столицы», говорится в посвященном ему докладе. Разногласия заксобрания и Сипягина привели к тому, что депутаты изначально блокируют губернатору назначение заместителей: они уже год как работают в статусе исполняющих обязанности. Обвиняют Сипягина также в том, что часть его замов – варяги.

Близкий к АП собеседник «Ведомостей» отрицает причастность внутриполитического блока администрации к заказу доклада.

В прошлом году Сипягин – депутат заксобрания от ЛДПР – победил во втором туре губернатора-единоросса Светлану Орлову. Он получил 57% голосов против 37,5% у Орловой (стала аудитором Счетной палаты). Тогда же во втором туре депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл у Вячеслава Шпорта на выборах губернатора Хабаровского края. 23 октября кандидат КПРФ Валентин Коновалов был избран главой Хакасии. У губернаторов, избранных от оппозиционных партий, больше сложностей, чем у кандидатов из партии власти, писал «Коммерсантъ».

Политолог Евгений Минченко сказал «Ведомостям», что знаком с докладом, в нем обозначены ключевые проблемы, к примеру, «разрыв коммуникаций с федеральными властями, заксобранием». По его словам, подготовка такого доклада – это «важный момент, чтобы показать, лучше стало или не стало». Негатив в отношении оппозиционных губернаторов может стать аргументом в ходе следующего электорального цикла, поясняет Минченко.