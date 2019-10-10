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МВД предложило наказывать родителей за курение детей

МВД предложило ввести административную ответственность родителей или других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом говорится в опубликованном на сайте МВД протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил направить в Минюст обращение о внесении этой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в документе. Каким будет наказание, в нем не уточняется.

Новый КоАП разрабатывается по поручению премьера Дмитрия Медведева, в июне правительство представило его концепцию. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко говорил, что новый КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 г.

В 2009 и 2014 гг. в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их детей, напоминает ТАСС. Однако обе инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Госдумой.