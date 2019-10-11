Экс-начальник дирекции вокзалов РЖД возглавил кооператив «Озеро»

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Суд заочно арестовал девелопера Павла Фукса

Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает корреспондент «Интерфакса». Срок его заключения под стражу будет исчисляться с момента выдачи в Россию или задержания на территории России.

Адвокат бизнесмена Мурад Мусаев в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время. Ранее в октябре пресс-служба суда сообщила, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его объявили в розыск.

Как рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию, обвинения в отношении бизнесмена связаны со строительством дома на Мытной улице в Москве. Мусаев отметил, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. По его словам, комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию, все деньги вложены в застройку. «О какой растрате идет речь, мы не понимаем», – добавил он.

Фукс не скрывался и не намерен скрываться, подчеркнул адвокат: в 2016 г. он перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское «в связи с политическим контекстом», а не из-за проблем с застройкой. Бизнесмен уехал задолго до возбуждения уголовного дела, пояснил Мусаев.

В 2009 г. строительная компания «Олтэр», входящая в MosCityGroup, начала строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В ноябре 2018 г. в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому признаны дольщики, вложившиеся в постройку дома. По данным следствия, обязательства перед дольщиками Sky House до сих пор не исполнены: дом построен, но не введен в эксплуатацию. Кроме того, «Олтэр» заподозрили в нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки.

Элитный ЖК Sky House на Мытной строится уже десять лет. Изначально его предполагалось ввести в 2011 г. Среди покупателей жилья в Sky House – семья бывшего губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

Фукс рассказывал, что он обсуждал проект строительства башни Trump Tower в Москве с нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в 2006 г. По словам Фукса, он провел несколько раундов переговоров с самим Трампом в США, а также встречался в Москве с его детьми – Иванкой Трамп и Дональдом Трампом-старшим.