Экс-начальник дирекции вокзалов РЖД возглавил кооператив «Озеро»

Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает корреспондент «Интерфакса». Срок его заключения под стражу будет исчисляться с момента выдачи в Россию или задержания на территории России.
Адвокат бизнесмена Мурад Мусаев в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время. Ранее в октябре пресс-служба суда сообщила, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его объявили в розыск.
Как рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию, обвинения в отношении бизнесмена связаны со строительством дома на Мытной улице в Москве. Мусаев отметил, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. По его словам, комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию, все деньги вложены в застройку. «О какой растрате идет речь, мы не понимаем», – добавил он.
Фукс не скрывался и не намерен скрываться, подчеркнул адвокат: в 2016 г. он перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское «в связи с политическим контекстом», а не из-за проблем с застройкой. Бизнесмен уехал задолго до возбуждения уголовного дела, пояснил Мусаев.
В 2009 г. строительная компания «Олтэр», входящая в MosCityGroup, начала строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В ноябре 2018 г. в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому признаны дольщики, вложившиеся в постройку дома. По данным следствия, обязательства перед дольщиками Sky House до сих пор не исполнены: дом построен, но не введен в эксплуатацию. Кроме того, «Олтэр» заподозрили в нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки.
Элитный ЖК Sky House на Мытной строится уже десять лет. Изначально его предполагалось ввести в 2011 г. Среди покупателей жилья в Sky House – семья бывшего губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.
Фукс рассказывал, что он обсуждал проект строительства башни Trump Tower в Москве с нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в 2006 г. По словам Фукса, он провел несколько раундов переговоров с самим Трампом в США, а также встречался в Москве с его детьми – Иванкой Трамп и Дональдом Трампом-старшим.