Экс-губернатор Мурманской области возглавила организацию по сохранению лосося
Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства «Русский лосось». Об этом говорится в сообщении на сайте организации. В нем отмечается, что в партнерстве создана должность президента и ее заняла Ковтун.
На сайте «Русского лосося» подчеркивается, что Ковтун «в начале 1990-х гг. стояла у истоков становления туризма на Мурмане, внесла большой вклад в нормативную базу для развития и становления рыболовного туризма не реках Кольского полуострова и неоспоримый вклад в развитие области и сохранение ее природного многообразия». Бывший губернатор, отмечает партнерство, – «рыбак-нахлыстовик с большим стажем и активно продвигает принцип «поймал – отпустил». «Увлекается стрельбой, горными лыжами и фотографией, любит путешествовать», – говорится также на сайте организации.
«Русский лосось», согласно данным на его сайте, – некоммерческая экологическая организация, поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб в России. Она поддерживает «рациональное природопользование, не наносящее ущерб водным экосистемам, путем организации экотуризма и рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал – отпустил».
В наблюдательный совет партнерства входят, в частности, совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, а также основатель, президент и управляющий партнер UCP Investment Group Илья Щербович.
Ковтун попала под весеннюю волну губернаторских отставок. Она объявила о своей отставке в марте. Должность Ковтун заняла в 2012 г.