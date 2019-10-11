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Экс-губернатор Мурманской области возглавила организацию по сохранению лосося

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Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства «Русский лосось». Об этом говорится в сообщении на сайте организации. В нем отмечается, что в партнерстве создана должность президента и ее заняла Ковтун.

На сайте «Русского лосося» подчеркивается, что Ковтун «в начале 1990-х гг. стояла у истоков становления туризма на Мурмане, внесла большой вклад в нормативную базу для развития и становления рыболовного туризма не реках Кольского полуострова и неоспоримый вклад в развитие области и сохранение ее природного многообразия». Бывший губернатор, отмечает партнерство, – «рыбак-нахлыстовик с большим стажем и активно продвигает принцип «поймал – отпустил». «Увлекается стрельбой, горными лыжами и фотографией, любит путешествовать», – говорится также на сайте организации.

«Русский лосось», согласно данным на его сайте, – некоммерческая экологическая организация, поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб в России. Она поддерживает «рациональное природопользование, не наносящее ущерб водным экосистемам, путем организации экотуризма и рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал – отпустил».

В наблюдательный совет партнерства входят, в частности, совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, а также основатель, президент и управляющий партнер UCP Investment Group Илья Щербович.

Ковтун попала под весеннюю волну губернаторских отставок. Она объявила о своей отставке в марте. Должность Ковтун заняла в 2012 г.

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Бывший начальник дирекции вокзалов РЖД возглавил кооператив «Озеро»

Ведомости
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Председателем дачного кооператива «Озеро» (пос. Соловьевка Приозерского района Ленинградской области) назначен Виталий Вотолевский, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Вотолевский возглавлял ЗАО «Желдорипотека», ОАО «Росжелдорпроект», был советником губернатора Санкт-Петербурга по вопросам инвестиций в строительство, с 2015 г. занимал должность начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. В марте 2019 г. покинул эту должность.

Кооператив «Озеро» создан в 1996 г. Владимиром Путиным и еще шестью пайщиками, которые после его избрания президентом в 2000 г. заняли руководящие должности и по-прежнему их занимают: Владимир Якунин (чрезвычайный и полномочный посол России; здесь и далее указаны должности на настоящий момент), Юрий Ковальчук (совладелец банка «Россия»), Николай Шамалов (совладелец банка «Россия»), Виктор Мячин (руководит инвестиционной компанией «Аброс»), Андрей Фурсенко (помощник президента России), Сергей Фурсенко (вице-президент Газпромбанка).

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Суд заочно арестовал девелопера Павла Фукса

Ведомости
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Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает корреспондент «Интерфакса». Срок его заключения под стражу будет исчисляться с момента выдачи в Россию или задержания на территории России.

Адвокат бизнесмена Мурад Мусаев в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время. Ранее в октябре пресс-служба суда сообщила, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его объявили в розыск.

Как рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию, обвинения в отношении бизнесмена связаны со строительством дома на Мытной улице в Москве. Мусаев отметил, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. По его словам, комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию, все деньги вложены в застройку. «О какой растрате идет речь, мы не понимаем», – добавил он.

Фукс не скрывался и не намерен скрываться, подчеркнул адвокат: в 2016 г. он перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское «в связи с политическим контекстом», а не из-за проблем с застройкой. Бизнесмен уехал задолго до возбуждения уголовного дела, пояснил Мусаев.

В 2009 г. строительная компания «Олтэр», входящая в MosCityGroup, начала строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В ноябре 2018 г. в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому признаны дольщики, вложившиеся в постройку дома. По данным следствия, обязательства перед дольщиками Sky House до сих пор не исполнены: дом построен, но не введен в эксплуатацию. Кроме того, «Олтэр» заподозрили в нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки.

Элитный ЖК Sky House на Мытной строится уже десять лет. Изначально его предполагалось ввести в 2011 г. Среди покупателей жилья в Sky House – семья бывшего губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

Фукс рассказывал, что он обсуждал проект строительства башни Trump Tower в Москве с нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в 2006 г. По словам Фукса, он провел несколько раундов переговоров с самим Трампом в США, а также встречался в Москве с его детьми – Иванкой Трамп и Дональдом Трампом-старшим.

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Политика
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Посольство сообщило о россиянах на борту разбившегося в Африке Ан-72

Ведомости
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На борту разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне. Об этом сообщила представитель посольства России в этой стране Наталья Кононова, передает «Интерфакс».

По ее словам, россияне были среди членов экипажа. Их количество уточняется.

Самолет потерпел крушение накануне, 10 октября. В Twitter президента ДРК размещено заявление управления гражданской авиации страны. В нем говорится, что самолет вылетел из города Гома в столицу Киншасу, но через час связь с ним была потеряна.

На борту находились четыре пассажира и столько же членов экипажа, как военных, так и гражданских, отметило ведомство. По данным источников местного издания Actualite, на борту находились три охранника и водитель президента страны. В регионе были плохие погодные условия, отмечает издание.

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Политика
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Суд подтвердил отказ в аресте имущества оппозиционеров по иску прокуратуры Москвы

Ведомости
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Черемушкинский суд Москвы в сентябре отказался арестовать имущество оппозиционеров в рамках иска прокуратуры Москвы к ним. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, передает «Интерфакс». По ее словам, истцу отказано в удовлетворении ходатайства определением от 9 сентября.

Ранее политик Алексей Навальный, один из ответчиков по иску, сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру в столичном районе Марьино. Адвокат Сергей Бадамшин в свою очередь написал, что прокуратура просила арестовать имущество всех ответчиков по делу. Но еще 9 сентября суд отказал в аресте, добавил он.

Прокуратура Москвы подала иск к оппозиционерам 4 сентября. По нему ведомство требует с Навального, Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Олега Степанова и Любови Соболь солидарно более 2,5 млн руб. за организацию несогласованной акции 27 июля, а также еще 2,3 млн руб. с Георгия Албурова и Соболь за организацию акции 3 августа.

Как сообщала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы.

21 октября суд приступит к рассмотрению иска.

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Технологии
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Роспотребнадзор создаст приложение для составления рациона и подсчета калорий

Ведомости
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Роспотребнадзор планирует создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнавать о качестве продуктов, составлять рацион и подсчитывать калории, сообщается на сайте ведомства. Когда приложение будет запущено, в сообщении не уточняется. Кроме того, на базе действующего сайта Роспотребнадзора будет создан отдельный информационный ресурс с данными о качественной и не качественной, безопасной и не безопасной продукции.

С помощью такой подачи информации ведомство надеется изменить негативные тенденции по ожирению, изменить культуру питания россиян и внести вклад в формирование здорового поколения, пояснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России, по данным Роспотребнадзора, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, а вместе с ними приобретают сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет.

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Политика
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WSJ: Москва дала согласие на назначение заместителя Помпео послом США в России

Ведомости
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Москва дала предварительное согласие на назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По данным издания, американский президент Дональд Трамп скоро официально объявит о выборе нового посла.

Салливан начал работать в администрации Трампа в начале 2017 г., до этого он был практикующим юристом. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Салливан был сотрудником минюста, а при президенте Джордже Буше-младшем – советником Пентагона. Позже Салливан перешел на работу в госдепартамент, когда ведомство возглавил Рекс Тиллерсон. На слушаниях в сенате в 2017 г. Салливан занял жесткую позицию по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 г. и присоединения Крыма в 2014 г. Сейчас он занимает должность первого заместителя госсекретаря Майка Помпео.

Действующий посол США в России Джон Хантсман подал в отставку в начале августа. Он был руководителем дипмиссии США с октября 2017 г. По данным газеты The Salt Lake Tribune, он может вернуться в Юту, чтобы принять участие в предстоящих выборах губернатора штата.

Авто
Новости

Гендиректор Renault ушел в отставку через десять месяцев после назначения

Ведомости
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Совет директоров Renault решил прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту гендиректора компании. Причины его ухода не уточняются. Временным гендиректором назначена Клотильда Дельбо, ранее занимавшая должность финансового директора.

Совет директоров раскритиковал Боллоре за плохие финансовые показатели в 2019 г., пишет Le Monde. Прибыль компании за первые полгода сократилась в два раза. Его также раскритиковали за методы управления. Боллоре в разговоре с Les Echos назвал свою отставку неожиданной, отметив, что не видит в этом своей вины.

Боллоре был назначен гендиректором Renault в январе. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя группы после ухода с этой должности Карлоса Гона.

Гона, который также был председателем совета директоров Nissan, год назад арестовали в Японии по обвинению в том, что в период с 2010 по 2017 г. он занижал размер своего вознаграждения в отчетах для Токийской биржи. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Гон вину не признает.

Финансы
Новости

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф отреагировал на требование премьера Дмитрия Медведева отменить комиссию за переводы внутри банка. По его словам, Сбербанк начнет работать в этом направлении в 2020 г.

Накануне премьер потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве.

В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», – объяснял он. Сейчас банк не может отказаться от взимания комиссии, потому что потеряет большую сумму денег, говорил Греф. Банкам нужно время на отмену этой комиссии, пояснял президент Сбербанка. На отмену роуминга внутри сети потребовалось 20 лет, отмечал он.

Сейчас Сбербанк, согласно информации на его сайте, взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Политика
Новости

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру. Об этом он написал в Instagram. Квартира площадью 78,5 кв. м расположена в московском районе Марьино, это единственный объект недвижимого имущества, находящийся в его собственности, утверждает Навальный. «Моя квартира в Марьине им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец», – отметил Навальный. Требования об аресте выдвинуты из-за участия оппозиционера в несогласованных акциях протеста в центре Москвы 27 июля и 3 сентября, уточнил он.

По словам Навального, прокуратура Москвы направила в суд официальное письмо с утверждением, что политик является одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь Росгвардия сообщила прокурору, что из-за митингов была вынуждена задействовать на этих акциях протеста своих бойцов. «И выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 млн руб. И теперь они хотят, чтобы эти 4 млн им вернули организаторы акций», – уточнил Навальный, отметив, что прокуратура поддержала требование Росгвардии о возврате выплаченных сверхурочных. При этом политик сомневается, что бойцам Росгвардии действительно выплатили эти деньги.

«Ведомостям» не удалось отправить запрос в прокуратуру Москвы в связи с тем, что указанный на ее сайте телефон не был переключен на факс и к нему никто не подходил. Кроме факса прокуратура принимает запросы по почте, других средств связи со СМИ ведомство не имеет.

Адвокат Сергей Бадамшин написал в Telegram-канале, что прокуратора просила суд арестовать не только имущество Навального, но и имущество всех ответчиков по делу: Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Любови Соболь, Александра Соловьева и Олега Степанова. «Но еще 9 сентября Черемушкинский суд отказал в наложении ареста на их имущество», – уточнил Бадамшин.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несогласованной акции 27 июля, по данным «ОВД-инфо», полиция задержала 1373 человек, 3 августа – 1001 участника.

Из-за митингов к оппозиционерам ранее стали подавать иски различные предприятия, учреждения и компании, в частности ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». По иску первого суд взыскал с ответчиков 3,4 млн руб., по иску второго – 1,2 млн руб., по иску третьего – почти 55 000 руб. 30 сентября управление МВД по Москве подало несколько исков к оппозиционерам. 8 октября ведомство пояснило, что требует возместить ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях. В свою очередь прокуратура подала иск к оппозиционерам 4 сентября. 8 октября надзорное ведомство назвало причину подачи иска – требование возместить расходы Росгвардии во время акций протеста 27 июля и 3 августа.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Финансы
Новости

Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг

Ведомости
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Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg. «Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но сейчас мы видим, что люди хотят покупать их в разных формах», – сказал агентству руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования банка Михаил Знаменский.

Портфель среднестатистического клиента, у которого в банке как минимум 60 млн руб. (всего у «Ситибанка» около 500 таких клиентов), состоит на 22% из облигаций развитых стран. Год назад на них приходилось около 10%.

По словам Знаменского, состоятельные клиенты «Ситибанка» также интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3–5 лет и акциями американских компаний в таких секторах, как здравоохранение, робототехника и искусственный интеллект.

Это свидетельствует о том, что меры российских властей по дедолларизации экономики и снижению ее уязвимости для американских санкций не отразились на частных счетах, отмечает Bloomberg. Игнорируя геополитику, клиенты Citigroup смогли избежать распродажи рисковых активов и заработать на ралли казначейских бумаг.

Политика
Новости

Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове назвал мотив преступления

Ведомости
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Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове дал признательные показания, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). По словам мужчины, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, сменил в дверях замок и самовольно завладел помещением. 9 октября подозреваемый находился в этом гараже, когда мимо проходил ребенок. Девочка, по словам задержанного, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись разоблачения, мужчина убил ребенка.

Эта версия будет проверена следователем, заверил СКР. Отмечается, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких преступлений, он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Поиски 9-летней девочки в Саратове велись с 9 октября, утром в среду она ушла в школу и пропала. В поисковой операции были задействованы сотни добровольцев, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Вечером 10 октября стало известно, что ребенок найден мертвым. Практически сразу саратовское управление СКР сообщило о задержании подозреваемого 1984 года рождения.

Жители Саратова вечером в четверг устроили стихийный митинг, который продолжался до пяти часов утра. Несколько сотен человек требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка.

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