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BBC включила Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии телерадиокомпании BBC. Соболь оказалась единственной россиянкой в этом списке в 2019 г.

В профайле юриста на сайте BBC отмечается, что она расследует возможные случаи коррупции в России, продвигая свою работу через социальные сети и YouTube-канал, у которого более миллиона подписчиков. Там также говорится, что Соболь, как и многие другие оппозиционеры, не была допущена до выборов в Мосгордуму, что вызвало в Москве массовые протесты.

Телерадиокомпания приводит цитату Соболь, в которой она говорит о будущем России: «Мы живем в непредсказуемой стране. Здесь может случиться все, что угодно. Но в какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой».

Ранее Соболь не включали в подобные рейтинги. Только в 2011 г. она попала в рейтинг Forbes «Главные герои года, которых мало кто знает в лицо». Там она фигурировала как первый штатный юрист общественного проекта «Роспил».

Помимо Соболь в сотню самых влиятельных женщин по версии BBC в этом году вошли 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, правозащитница Ниша Аюб и другие.

Соболь задержали на выходе из штаба (3 августа)

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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Емельянов — один из четырех новых фигурантов дела, о задержании которых Следственный комитет (СКР) сообщил 14 октября. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (насилие в отношении представителя власти). По версии следствия, Емельянов во время несогласованной акции 27 июля силой удерживал росгвардейца, препятствуя ему выполнять служебные обязанности. 15 октября был задержан еще один новый фигурант - Александр Мыльников.

Емельянов во время заседания суда заявил, что не признает вину. »Я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, вот», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Участники несогласованной акции 27 июля выступали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным проекта «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 1373 человека.

После акции СКР завел дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), которое получило название «московского». Впоследствии фигурантов стали обвинять в нападении на представителей власти, четверо получили сроки по ст. 318 УК.

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Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не собирается проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс». Делегация США во главе с Пенсом направилась в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где Анкара проводит операцию против курдских военизированных формирований.

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», – заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, будет ли проведена встреча.

Также Эрдоган предположил, что его визит в США, запланированный на ноябрь, может быть отменен. Причиной турецкий лидер назвал дискуссии, которые ведутся в конгрессе США, касающиеся лично Эрдогана и его семьи, а также членов правительства Турции. «Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и, скорее всего, визит состоится», – добавил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Однако пока в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также руководители этих министерств и зампред правящей в Турции «Партии справедливости и развития».

Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Артем Гирш

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера «Аэрофлота»

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Отпустить Александрова под домашний арест просил «Аэрофлот», который признан по делу потерпевшим. Прокуратура это решение поддержала.

Александров – фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Топ-менеджера задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Топ-менеджер свою вину не признает. Следователи считают, что он заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2015–2016 гг. «Аэрофлот» заключил несколько договоров с подмосковной коллегией адвокатов «Ваш адвокатский партнер», где работали только два адвоката – Дина Кибец и Александр Сливко. Авиакомпания платила им по 350 евро в час, утверждает следствие. При этом всю работу выполняли юристы «Аэрофлота». Кибец и Сливко тоже проходят по уголовному дело о мошенничестве. Они не признают вину.

Александров работает в «Аэрофлоте» с 2013 г. Последние несколько лет он занимает должность замгендиректора по имущественным и правовым вопросам, говорится на сайте авиакомпании. До этого Александров работал в прокуратуре и Следственном комитете. Александров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен благодарностью министра транспорта России.

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Политика
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Ла Лига предложила перенести Эль-Класико из-за протестов в Барселоне

Ведомости
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Ла Лига попросила Испанскую федерацию футбола перенести запланированный на 26 октября матч между «Барселоной» и «Реалом», сообщает со ссылкой на источники испанское спортивное издание as.com.

Игра должна была пройти в Барселоне, в которой с понедельника проходят акции протеста из-за обвинительного приговора организаторам референдума о независимости Каталонии. По данным as.com, Ла Лига предлагает игру 26 октября перенести в Мадрид, а матч второго круга, который должен пройти 1 марта в столице Испании, сыграть в Барселоне.

Матчи «Барселоны» и «Реала» – одни из самых рейтинговых футбольных трансляций в мире.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения. Приговор вызвал протесты.

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Недвижимость
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Минстрой: 90% качественного жилья в России строят иностранные архитекторы

Ведомости
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В России 90% качественных жилых проектов создают иностранные архитекторы, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании президиума Общественного совета при министерстве. По его словам, ситуацию нужно менять.

Стасишин уверен, что застройщики должны конкурировать за счет качества своих проектов, сообщает ТАСС. По его словам, проблема особенно актуальна для регионов. Отрасль нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни, сказал он. Помочь им может программа «Архитекторы.РФ», уверен Стасишин. Программа уже запущена. Замминистра рассказал, что одним из приоритетов развития отрасли в целом является обучение и привлечение профессиональных сотрудников, а также их мотивация.

«Архитекторы.РФ» – бесплатная программа профессионального развития для российских архитекторов. Ее проводят финансовый институт развития Дом.РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» по поручению президента Владимира Путина.

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Бизнес
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«Уральские авиалинии» получили допуск к рейсам Москва – Лондон

Ведомости
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск Росавиации к регулярным рейсам Москва – Лондон. Об этом свидетельствует приказ Росавиации, размещенный на ее сайте.

Допуск позволяет выполнять 14 рейсов в неделю. Помимо «Уральских авиалиний» претендентами на него были лоукостер «Победа» («дочка» Аэрофлота») и Nordwind. Они просили допустить их к полетам до семи раз в неделю, в то время как «Уральские авиалинии» – до 14 раз.

Между Россией и Великобританией существует договоренность, по которой на маршруте могут работать не более двух перевозчиков: один до 35 раз в неделю, второй – до 14. Сейчас рейсы между столицами выполняют «Аэрофлот» и British Airways. У «Аэрофлота» есть допуск на 35 рейсов в неделю.

Бизнес
Новости

Минтранс пообещал изучить повышение «Победой» цен на рейсы в Россию

Ведомости
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Минтранс совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) внимательно изучит ситуацию с повышением лоукостером «Победа» стоимости авиабилетов. Об этом заявил заместитель министра транспорта Александр Юрчик, передает «РИА Новости». «Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы», – сказал он.

О том, что билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, рассказала «Ведомостям» представитель компании Елена Селиванова. По ее словам, это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 г. Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, отметила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября – это примерно 1800 руб.

Так авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, подчеркнула Селиванова. 8 октября он удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив лоукостеру взимать 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. В России регистрация на стойке – это не отдельная услуга, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные. «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», – констатировала Селиванова.

Политика
Новости

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Ведомости
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Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

«Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», – заявил Рогозин, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, аварии при запуске ракет происходили всегда, просто о них меньше говорили. Он добавил, что СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них были успешными. По статистике, которую приводит «РИА Новости», в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год.

Последняя авария ракеты-носителя произошла в России более года назад – 11 октября 2018 г. Из-за повреждения ракеты-носителя «Союз-ФГ» полет российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга был прерван на 118-й секунде, однако они отправились в новый полет в марте 2019 г. Это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.

SpaceX 29 сентября представила прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну. Но Рогозин заявил, что его «не впечатлила» презентация. По его словам, «Роскосмос» запросил мнение технических специалистов, которые сообщили, что из представленного в презентации реализуемо только «процентов 20».

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Бизнес
Новости

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Первым на это обратил внимание РБК. Эта сеть принадлежала «Росгосстраху» в период, когда им владел Данил Хачатуров.

«Росгосстрах» требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис». Интересы «Росгосстраха» в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»).

Согласно решению суда, ФНС запрещено вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд также запретил отчуждать, обременять или передавать в доверительное управление акции, а также заключать с ними любые сделки.

Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять «Росгосстрах» и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 г. Центробанк забрал банк на санацию. Но по условиям сделки Хачатуров продолжал до середины октября 2017 г. сохранять контроль над компаниями группы «Росгосстрах».

Как выяснили «Ведомости», совладелец Альфа-банка Петр Авен в апреле 2019 г. попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении судами споров между компаниями Хачатурова и «дочкой» «Росгосстраха» – компанией «Капитал ре». Авен жаловался, что в 2018 г. «был выявлен целый ряд заведомо убыточных сделок и действий предыдущего руководства «Росгосстраха». Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, указывал Авен. Письмо Путин направил на рассмотрение в Генпрокуратуру.

В августе МВД начало доследственную проверку «возможных противоправных действий» бывшего руководства «Росгосстраха». Внимание правоохранителей привлекли три сделки: это передача «РГС мед-инвесту» Хачатурова 100% компании «Медис» в обмен на 3,9% в «РГС мед-инвесте», покупка у бывшей компании Хачатурова «РГС-жизнь» облигаций банкротной «РГС-недвижимости» за 481 млн руб., а также покупка у «Капитал лайфа» Хачатурова евробондов «Открытия» за 59 млн руб.

Представитель A1 сообщил РБК, что 100% «Медис» перешли к «Союзу» Гинера уже после удовлетворения двух кассационных жалоб «Росгосстраха», несмотря на то что «все участники спора с другой стороны были извещены о судебных претензиях». По его мнению, это было сделано, чтобы затруднить судебный процесс.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков опроверг информацию о планах Кремля создать «зеленую» партию

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах по созданию новой партии, ориентированной на решение экологических проблем. «Такой вопрос на повестке администрации президента не стоит», – сказал он журналистам. «Я не знаю, откуда взялись эти сообщения», – заключил Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль на протяжении нескольких месяцев обсуждает идею создания новой партии, которая занималась бы вопросами экологии. Поводом якобы стали участившиеся в последнее время экологические протесты.

Один из вариантов, который рассматривается в Кремле, предполагает «перезагрузку» уже существующей Российской экологической партии «Зеленые», рассказал один из источников РБК. Также, по данным издания, рассматривается вариант вовлечения в экологическую повестку «Единой России» или «Справедливой России».

Ранее источник рассказывал «Ведомостям», что власти могут вернуться к идее преобразования Общероссийского народного фронта (ОНФ) в партию с экологическим уклоном. О том, что ОНФ может стать партией, говорилось с момента его создания в 2011 г.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF

Бизнес
Новости

Чиновник заявил о планах Маска поучаствовать по видеосвязи в краснодарском бизнес-форуме

Ведомости
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Основатель SpaceX Илон Маск поучаствует по видеоконференцсвязи в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре. Об этом заявил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас организаторы мероприятия занимаются организацией прямого телемоста Илона Маска. Телемост состоится 18 октября вечером, отметил Воронов.

Сам Маск эту информацию пока не комментировал.

25 сентября пользователь Twitter написала, что «какие-то креативные люди из Краснодара» разместили рядом с офисом SpaceX в Калифорнии рекламный баннер с приглашением бизнесмена на форум «Дело за малым». На баннере была надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Маск опубликовал ответ в комментариях к этому сообщению на русском языке: «Язык хорошо подвешен».

Оргкомитет форума «Дело за малым» сообщал, что Маску предложили, в частности, поучаствовать в пленарном заседании. Его проведут министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Форум «Дело за малым» состоится 18–19 октября. Тема мероприятия в этом году – «Человеческий капитал». Помимо Орешкина и Кондратьева среди спикеров значатся бизнесмен Сергей Галицкий, бизнес-омбудсмен Борис Титов, блогер Илья Варламов.

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