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BBC включила Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии телерадиокомпании BBC. Соболь оказалась единственной россиянкой в этом списке в 2019 г.

В профайле юриста на сайте BBC отмечается, что она расследует возможные случаи коррупции в России, продвигая свою работу через социальные сети и YouTube-канал, у которого более миллиона подписчиков. Там также говорится, что Соболь, как и многие другие оппозиционеры, не была допущена до выборов в Мосгордуму, что вызвало в Москве массовые протесты.

Телерадиокомпания приводит цитату Соболь, в которой она говорит о будущем России: «Мы живем в непредсказуемой стране. Здесь может случиться все, что угодно. Но в какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой».

Ранее Соболь не включали в подобные рейтинги. Только в 2011 г. она попала в рейтинг Forbes «Главные герои года, которых мало кто знает в лицо». Там она фигурировала как первый штатный юрист общественного проекта «Роспил».

Помимо Соболь в сотню самых влиятельных женщин по версии BBC в этом году вошли 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, правозащитница Ниша Аюб и другие.

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