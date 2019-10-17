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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Максим Пашков. По его словам, где сейчас находится обвиняемый, неизвестно.

Он сам подтвердил эту информацию в своем Facebook, отметив, что это решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили ему выбора. «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», – подчеркнул он.

Губайдулин – 26-летний IT-инженер в «Сбербанк-технологии». Изначально он стал фигурантом дела о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса) во время не согласованной с властями акции в Москве 27 июля. В отношении него проводилось расследование по ст. 30 и ч. 1 ст. 318 УК (покушение на нападение на представителя власти).

В сентябре суд отпустил его под подписку о невыезде, а дело вернул в прокуратуру. В октябре ему смягчили обвинение на ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, Губайдулин бросил в полицейских, которые задерживали протестующих, бутылку с водой. Она пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым, но ни в кого не попала. Обвиняемый вину не признал. Он рассказывал, что кинул уже пустую пластиковую бутылку. По его словам, он сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев грубое задержание одного из участников акции.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против отказа властей регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в тот день были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».