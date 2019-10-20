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СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР). Задержаны гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. В офисе компании прошли обыски.

Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, шестеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал, что рассматриваются несколько версий случившегося. Во-первых, он допускал, что дамба могла быть возведена с нарушением технологий. Во-вторых, говорил, что причиной мог стать природный фактор, поскольку в последнее время в Курагинском районе края шли дожди.

Следователи рассматривали в качестве альтернативной версии разрушение другой дамбы на реке Сейба выше по течению. Об этом говорила старший помощник руководителя красноярского главка СКР Ольга Шаманская.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае