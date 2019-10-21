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На военных учениях с участием Путина произошел сбой

На военных командно-штабных учениях «Гром-2019» произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны. По их словам, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» произвел лишь один пуск баллистической межконтинентальной ракеты (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух. Атомная подводная лодка вернулась в пункт базирования с неотстрелянной ракетой. В Минобороны в пятницу не ответили на запрос «Ведомостей».

В учениях принимал участие и президент Владимир Путин. 17 октября он командовал ими из Национального центра управления обороной в Москве. Сайт президента сообщал, что во время учений произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», причиной нештатной ситуации мог стать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в СССР устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». «Рязань» – последняя субмарина такого типа на боевом дежурстве: ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.