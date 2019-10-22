Политика

Новости

Количество заключенных в России достигло исторического минимума

Количество осужденных в российских исправительных колониях достигло исторического минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. По данным ведомства на 1 октября 2019 г., их численность составляет 434 000 человек. В начале года в колониях содержались более 463 000 осужденных, говорится в сообщении.

Наибольшее снижение зафиксировано в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев. Также сократилось количество содержащихся в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек. Год назад - 100 581.

В августе Совет по правам человека при президенте объявил о начале работы над очередной юбилейной амнистией, приуроченной к 75-летию Победы в 2020 г. В 2015 г. амнистия к 70-летию Победы коснулась более 230 000 человек.