СКР сообщил об увеличении числа жертв при прорыве дамбы в Красноярском крае

Количество осужденных в российских исправительных колониях достигло исторического минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. По данным ведомства на 1 октября 2019 г., их численность составляет 434 000 человек. В начале года в колониях содержались более 463 000 осужденных, говорится в сообщении.
Наибольшее снижение зафиксировано в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев. Также сократилось количество содержащихся в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек. Год назад - 100 581.
В августе Совет по правам человека при президенте объявил о начале работы над очередной юбилейной амнистией, приуроченной к 75-летию Победы в 2020 г. В 2015 г. амнистия к 70-летию Победы коснулась более 230 000 человек.
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф, сообщил Следственный комитет. В сейфе было девять опломбированных колб предположительно с золотом, а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки. Содержимое сейфа приобщено к материалам уголовного дела.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на месте трагедии было найдено 18 кг золота. СКР указывает, что в ближайшее время попросит суд наложить на золото арест «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».
Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Селевой поток затопил времянки работников золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.
Все камеры наблюдения в Москве начнут распознавать лица, сообщили в пресс-службе МВД России со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
По словам министра, сегодня в Москве около 3000 видеокамер могут распознавать лица. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 000, сказал он на международном полицейском саммите в Сеуле.
В июне МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер у подъездов жилых домов полицейские задержали 90 разыскиваемых, рассказывал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московской системе распознавания лиц, конкурс по которой столичная мэрия проведет вместе с МВД в 2019 г., задействуют 200 000 камер. Технологию также планируется использовать во время крупных мероприятий, включая общественно-политические.
Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия, сообщили Reuters в Объединенном центре спасения и координации северной Норвегии. Судно находится в районе западного побережья, где наблюдается шторм. У судна возникли проблемы с двигателем, однако позже «оно восстановило способность к маневрированию», сообщает агентство. На помощь российскому ледоколу уже направляются буксиры.
Через час после сообщения норвежских властей представитель Росморречфлота сообщил РБК, что ледокол подал сигнал бедствия случайно и продолжает следовать по маршруту. Часть оборудования ледокола была обесточена во время шторма. При подключении в эфир ушел ложный сигнал. Через два с половиной часа после сигнала бедствия норвежские спасатели получили информацию, что ситуация стабилизировалась.
По данным норвежского издания Aftenposten, сигнал бедствия подал дизельно-электрический ледокол «Тор». Представитель спасательной службы Эдвард Миддлтон сообщил изданию, что на помощь команде судна выслали вертолет, но эвакуироваться моряки не пожелали.
Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил Financial Times (FT) исполнительный директор ING Ральф Хамерс. Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.
Представитель Facebook заверил FT, что компания не будет запускать проект, пока не получит соответствующее разрешение. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, возможно, посвятит этой проблеме часть своего выступления перед конгрессом на следующей неделе, сообщает издание.
Facebook представил Libra в середине июня. Предполагалось, что криптовалюта появится в 2020 г. и будет обеспечена валютой и активами, благодаря чему курс Libra должен быть стабильным. Для операций с криптовалютой пользователю нужно будет создать цифровой кошелек, интегрированный в Messenger и WhatsApp или доступный в виде отдельного приложения. При презентации криптовалюты Facebook обещал, что проект позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета, и сэкономить часть из $25 млрд, «которые мигранты теряют каждый год на комиссиях за перевод денег домой», обещал Facebook.
В октябре от участия в проекте Facebook отказались американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe. По словам их представителей, компании видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По данным The Wall Street Journal, причиной стала критика европейских и американских властей.
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.
В 2017–2019 гг. регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили из федеральной казны 7,9 млрд руб. для инвестирования этих денег в корпорации развития регионов, которые отбирают инвестиционные проекты, необходимые для успешного социально-экономического развития края. Однако из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять, указывает Счетная палата. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, так как и без государственной поддержки в этом федеральном округе создается около 70 000 рабочих мест ежегодно.
Претензии у аудиторов возникли и к механизму отбора инвестпроектов – он сложный, непрозрачный и связан с коррупционными рисками. За счет федерального бюджета происходит капитализация акционерных обществ, при этом федеральные органы власти не могут участвовать в их управлении и не имеют нужного опыта, пишет Счетная палата.
Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг. в ближайшие три года из федерального бюджета на реализацию госпрограммы развития СКФО планируется потратить 39,6 млрд руб., в том числе 14,1 млрд – в 2020 г.
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», – сказала Яффа Иссахар в видеоролике. По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у защиты израильтянки стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости». Еще один адвокат коллегии – Вадим Клювгант добавил, что деяние, совершенное на территории государства, становится преступным только в том случае, если оно представляет общественную опасность для его граждан. По его словам, израильтянка не представляла для России подобной угрозы.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Она признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать Иссахар. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху. «После того как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.
Онлайн-супермаркет «Перекресток» (управляет компания X5 Retail Group) начал продавать товары из продуктовой сети «Вкусвилл», сообщает РБК со ссылкой на руководителя направления электронной коммерции «Вкусвилла» Ларису Романовскую. Сейчас на сайте супермаркета можно купить 50 наименований продукции «Вкусвилла» под его собственной маркой «Избенка». Среди них творог, сырки, молоко, сметана и др. По словам Романовской, в ближайшее время ассортимент расширят до 382 позиций.
Компании сотрудничают по модели маркетплейса, «Вкусвилл» самостоятельно под заказ привозит продукты на склад (так называемый темный магазин), в котором собираются онлайн-заказы, объяснил представитель X5 Retail Group.
Директор по стратегии и электронной коммерции «Перекрестка» Леонид Довладбегян уверен, что сотрудничество выгодно обеим сетям. На фоне интереса к ЗОЖ популярность продуктов с ультракоротким сроком годности, на которых специализируется «Вкусвилл», растет. Сотрудничество с X5 Retail Group даст «Вкусвиллу» новый канал дистрибуции, сказал он. Партнерство ритейлеров станет первым случаем, когда онлайн-проект одной компании станет каналом продаж для другой, отмечает РБК.
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии страны. После подсчета голосов в 316 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 143 округах, ее основной конкурент – Консервативная партия получила большинство в 114 округах. На третьем месте расположился Квебекский блок (36 округов), на четвертом месте – Новая демократическая партия (22 округа).
В общей сложности за либералов отдали голоса 34,9% избирателей, за консерваторов – 32,8%, за демократов – 14,5%, за Квебекский блок – 8,2%. Остальные политические партии набрали в основном менее 1% голосов, но суммарно – 9,6% голосов.
Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, лидирующей партии необходимо получить поддержку не менее 170 избирательных округов.
Голосование на 43-х парламентских выборах в Канаде завершилось в 19 часов по местному времени (05.00 мск вторника). Жители страны выбирали представителей нижней палаты парламента – палаты общин – на ближайшие четыре года. Лидер победившей партии станет премьером Канады. Результаты голосования покажут, сохранит ли за собой пост премьера лидер либералов Трюдо. Его главным конкурентом на выборах выступает лидер Консервативной партии Эндрю Шир.
Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», однако мир предпочтительнее, чем война, заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео.
«Если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», – сказал Помпео. При этом он не стал говорить, какие конкретные действия Турции могут привести к военным действиям со стороны США.
В свою очередь Трамп, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил, что нефтедобычей на севере Сирии в интересах курдов может заняться крупная американская компания, передает NBCNews. Какая именно, он не уточнил. «Мы взяли нефть под охрану», – сказал президент США, комментируя отвод американского контингента из зоны турецкой операции на севере Сирии. «Я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», – отметил Трамп, добавив, что в Вашингтоне «что-то придумают» для курдов, чтобы «у них были деньги». По мнению американского лидера, сейчас у курдов нет притока наличных средств, так как они «все воюют». По его словам, крупных запасов нефти в этом районе тоже нет, но военные действия идут «за то, что имеется».
Ранее, 9 октября, Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно. В свою очередь власти Сирии осудили действия Турции. Москва призвала Анкару избегать действий, мешающих урегулированию сирийского конфликта.
Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Для участия в программе и получения статуса «менеджер» клиенту необходимо подать заявку и самому совершать покупки не менее чем на 2500 руб. ежемесячно. «Менеджер» получит «уникальный реферальный промокод» и баллы за каждый заказ с его использованием. Например, при обороте клиентской сети 100 000 руб. ее «менеджеру» начислят 6000 баллов, пояснили в компании. Полученные баллы можно будет использовать для оплаты от 25 до 100% стоимости заказов, уточнили в Ozon.
Крупнейшими акционерами Ozon являются фонды Baring Vostok и структуры АФК «Система». В первом полугодии 2019 г. оборот от продаж компании составил 31,9 млрд руб., что на 80% превышает аналогичный прошлогодний показатель, чистую прибыль ритейлер не раскрывает.
В конце сентября в тестовом режиме аналогичную программу совместно с «В контакте» запустила AliExpress. Пользователи соцсети и администраторы групп могут создавать материалы о товарах с AliExpress, используя реферальные ссылки, уточнили в AliExpress. За каждую покупку пользователь будет получать комиссию. На данный момент сообщество авторов проекта насчитывает 2700 участников.