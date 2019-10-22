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Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, съехавшему в переход метро

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, съехавшему в переход станции метро «Славянский бульвар», сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест. Дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2018 г. Дорогомиловский суд приговорил его к четырем годам колонии, признав виновным по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). При этом суд оставил вопрос о возмещении ущерба потерпевшим без рассмотрения, указав, что они могут подать иск в рамках гражданского судопроизводства.

Автобус съехал в переход на станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря 2017 г. В результате аварии погибли четыре человека, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные ранения. Обвинение просило для Тихонова пять лет колонии-поселения, а защита – оправдать, ссылаясь на то, что автобус был неисправен.

Согласно материалам дела, Тихонов по ошибке нажал на педаль газа, автобус ЛИАЗ выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в переход. По словам водителя, перед ДТП автобус «внезапно начал самостоятельное движение».