Политика

Новости

Лавров: Турция завершит операцию в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана объявил, что Турция прекратит операцию «Источник мира» в Сирии.

«Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, – так называемого КОС», – заявил Лавров.

Позже выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что главной задачей встречи было – выйти из кризисной ситуации и остановить боевые действия. На вопрос, согласны ли на такие условия сирийские курды, Шойгу не ответил. Министр обороны заметил, что предстоит большая работа.

Если подписанный президентами России и Турции меморандум о действиях в Сирии будет выполнен, возникнет проблема с возвращением пойманных и арестованных в Сирии террористов в их страны, сказал Шойгу. Для решения проблемы нужно будет создать специальные органы или привлекать ООН, добавил он.

Шойгу рассказал также о побеге из лагерей беженцев в Сирии около 500 человек после того, как те более чем на двое суток остались без охраны курдов. Сейчас настойчивое требование российской стороны охранять лагеря выполняется, сказал Шойгу.

Во вторник, 22 октября, Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры. По их итогам они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии.