Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом.
Основными задачами дивизиона станут прикрытие объектов базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона, пояснило ведомство. В состав дивизиона вошло около 30 единиц техники – командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, машины обеспечения.
Это первый ракетный комплекс «Фаворит», который оказался на границе с Афганистаном, где действуют силы международной коалиции, отмечает РБК со ссылкой на источники. До этого в Средней Азии С-300 был только на вооружении у Казахстана.
Ранее на этой неделе зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С» перебросили из России в Сербию для проведения второго этапа совместных учений по противовоздушной обороне. Минобороны отмечало, что С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участвовать в учениях за рубежом.