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Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Ведомости
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Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом.

Основными задачами дивизиона станут прикрытие объектов базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона, пояснило ведомство. В состав дивизиона вошло около 30 единиц техники – командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, машины обеспечения.

Это первый ракетный комплекс «Фаворит», который оказался на границе с Афганистаном, где действуют силы международной коалиции, отмечает РБК со ссылкой на источники. До этого в Средней Азии С-300 был только на вооружении у Казахстана.

Ранее на этой неделе зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С» перебросили из России в Сербию для проведения второго этапа совместных учений по противовоздушной обороне. Минобороны отмечало, что С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участвовать в учениях за рубежом.

Новости СМИ2
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Политика
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В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

Ведомости
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Частный легкомоторный самолет пропал 26 октября в Пермском крае, сообщил региональный главк МЧС. Днем он вылетел с аэродрома в деревне Нижнее Городище и не долетел до пункта назначения. Были оповещены все экстренные службы, поиски продолжались до наступления темноты, но не дали результатов. Поисково-спасательная операция будет продолжена 27 октября.

Самолетом управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, сообщил «Интерфаксу» член федерации Юрий Гилей. Телефон Белоглазова не отвечает.

Пропавший самолет был произведен американской компанией Cessna, уточнило агентство со ссылкой на информированный источник. По его данным, судно должно было приземлиться на аэродроме в селе Фролы в 100 км от места вылета. На борту находился только пилот.

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Путин передал Макрону подробности российско-турецких переговоров

Ведомости
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Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил Кремль. В ходе разговора Путин подробно проинформировал президента Франции о содержании российско-турецких переговоров, которые состоялись на этой неделе в Сочи.

Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности, отметил Кремль. По мнению французского лидера, предусмотренные меры являются хорошей основой для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Путин также рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита «Россия – Африка», говорится в сообщении. Других деталей беседы Кремль не привел. Отмечается, что президенты договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров 22 октября договорились об отправке в Сирию российской военной полиции. Как пояснило Минобороны, эти подразделения будут обеспечивать безопасность мирного населения, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Экономический форум «Россия – Африка» завершился 24 октября. За два дня на нем было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб., сообщил советник президента Антон Кобяков.

Участники первого форума «Россия – Африка»

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Политика
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СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Ведомости
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Причиной стрельбы в военной части в Забайкальском крае могли стать неуставные отношения между сослуживцами, выяснил «Коммерсантъ». По данным издания, следователи проверяют версию о том, что рядового Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в стрельбе, могли преследовать из-за его национальности. О том, что в качестве причины рассматриваются неуставные отношения, сообщило и «РИА Новости».

Ранее Министерство обороны официально заявило, что преступление могло произойти из-за нервного срыва. Однако ведомство утверждало, что причиной такого состояния послужили личные обстоятельства, не связанные с несением службы.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает «Коммерсантъ», Шамсутдинов открыл огонь во время смены караула. Рядового сменили с поста, он должен был разрядить свой автомат, но вместо этого присоединил к нему магазин и начал стрелять по сослуживцам.

Издание отмечает, что при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психологической устойчивости, что означает вероятность срыва только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Это означало, что ему можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.

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Политика
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Фигуранта «московского дела» Баршая направили на психиатрическую экспертизу

Ведомости
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Следствие направило студента Андрея Баршая, арестованного по «московскому делу», на стационарную психиатрическую экспертизу, которая должна занять месяц. Об этом сообщил «Медиазоне» его адвокат Мансур Гильманов.

В субботу 21-летнего Баршая забрали из изолятора временного содержания и увезли в психиатрическую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева на амбулаторную экспертизу, оттуда его перевезли в СИЗО «Водник», рассказал защитник. Позже следователь сообщил, что со следующей недели Баршая положат в ту же больницу в стационар.

По словам следователя, врачи заподозрили, что студент мог находиться в состоянии аффекта или быть невменяемым. Ранее мать Баршая на суде рассказывала, что ее сына в последнее время исключили из Московского авиационного института, у него умер дедушка, а на следующий день после похорон пришла повестка в армию. Но в армию Баршая не взяли – медкомиссия отправила его в психбольницу № 1 из-за подавленного состояния.

Студента арестовали 16 октября. Его обвиняют в том, что он с разбега толкнул сотрудника Росгвардии в спину во время несогласованной акции протеста 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК).

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

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Технологии
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Microsoft обошел Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд

Ведомости
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Пентагон заключил с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд. Одним из главных претендентов на него считался интернет-гигант Amazon. О заключении соглашения сообщается на сайте минобороны США. По условиям контракта Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Помимо Microsoft и Amazon за бюджет Пентагона по этой статье боролись IBM и Oracle.

Amazon обескуражен решением минобороны США, заявил официальный представитель компании Дрю Херденер. «Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход [тендера] был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений», – приводит его слова The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, победа Microsoft стала полной неожиданностью, поскольку до самого последнего момента безусловным фаворитом считался Amazon. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался в адрес гендиректора интернет-гиганта Джеффа Безоса, напомнила NYT. По данным издания, президент мог повлиять на решение Пентагона.

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Политика
Новости

Мария Бутина прилетела в Москву

Ведомости
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Самолет с освобожденной из тюрьмы в США россиянкой Марией Бутиной совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево», свидетельствуют данные онлайн-табло. Она прилетела рейсом SU111. В США россиянка отбыла 18-месячный тюремный срок.

Перед вылетом, находясь на борту самолета, Бутина рассказала журналистам, что очень сильно ждет возвращения на родину. «Почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолет приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», – сказала она в интервью RT и Sputnik. В аэропорту россиянку встретил отец.

Бутину задержали в США в июле прошлого года. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В апреле суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Сообщалось, что после истечения срока наказания ее депортируют в Россию.

Что известно о Марии Бутиной

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости
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Министерство обороны России обвинило США в захвате и удержании под вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии. Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.

Вывозом нефти занимается подконтрольная США компания «Сэдкаб», созданная при так называемой автономной администрации Восточной Сирии, говорится в сообщении Минобороны. Доход с контрабанды, по заявлению ведомства, поступает на счета американских частных военных компаний и спецслужб США. Ежемесячную выручку США от контрабанды сирийской нефти Минобороны оценило более чем в $30 млн (при цене барреля в $38).

При этом министерство напомнило, что официально Вашингтон ввел санкции на поставку нефтепродуктов из Сирии, эти ограничения распространяются и на американские компании. Кроме того, контрабандная добыча ведется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями, говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Пентагон объявил, что США усилят свое военное присутствие в Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения на северо-востоке страны. Такое решение было принято в связи с тем, что «Сирийские демократические силы» были вынуждены оставить несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией, пояснил представитель ведомства.

Политика
Новости

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Ведомости
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В Алтайском крае на трассе между Барнаулом и Рубцовском утром 26 октября столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan, сообщило региональное управление МЧС. По предварительным данным, виновником стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу, уточнил местный главк Следственного комитета.

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс. В автомобиле Nissan – семья из четырех человек. Краевой минздрав отметил, что восемь человек после аварии были доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). О состоянии водителей транспортных средств ничего не сообщается.

Недвижимость
Новости

Компания Трампа хочет продать отель у Белого дома

Ведомости
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Компания The Trump Organization американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность продажи отеля у Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

The Trump Organization уже наняла риэлторскую фирму JLL для продажи этого отеля. Интерес к этому активу огромный, уверяет исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп (второй сын президента). «Людям не нравится, что мы много зарабатываем на отеле, поэтому мы и решили его продать», – сказал Эрик Трамп.

Отель семьи Трампа в Вашингтоне (Trump International Washington) – один из самых известных люксовых отелей в США. Он был открыт в сентябре 2016 г. в здании бывшего почтамта XIX в. Всего в нем 263 номера. Цена за одну ночь в отеле начинается от $469 (без налогов). У гостиницы высокие рейтинги: на Booking.com – 9,6 баллов (из 10 возможных), на Tripadvisor – 5 баллов (из 5). От отеля до Белого дома можно дойти за 15 минут.

После избрания президентом в ноябре 2016 г. Трамп не стал продавать свой бизнес, а передал в доверительное управление членам семьи. За это его часто критикуют демократы.

Как выглядит отель Трампа в Вашингтоне

Технологии
Новости

Телеканалы изменят принцип продажи рекламы

Ведомости
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Единый продавец телевизионной рекламы – Национальный рекламный альянс (НРА) – принял решение изменить с 2020 г. принцип продаж. Теперь рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей, увидевших его ролик, пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора НРА Алексея Толстогана. По его словам, альянс «технологически готов» к переходу на новую модель продаж.

Сейчас в продажах рекламы учитываются только зрители из городов с населением свыше 100 000 человек. Как отмечает РБК, в небольших населенных пунктах платежеспособный спрос невысок, поэтому рекламодателям невыгодно продвигать там свои товары и услуги. В результате такого подхода рекламодатели получают зрителей небольших городов и сел «бонусом». Телеканалы не получали доход от рекламы в небольших населенных пунктах, поэтому вещатели не стремились туда прийти. Ситуация изменилась после перехода на цифровой формат телевещания. С середины октября всем гражданам России доступны два так называемых цифровых мультиплекса – два пакета каналов (по 10 в каждом), вещающих на одной частоте.

Mediascope также начал собирать данные о предпочтениях зрителей не только в крупных городах, но и по всей стране. Согласно данным Росстата, сейчас в крупных городах проживает около 70 млн человек старше четырех лет, в других населенных пунктах – более 66 млн человек. Соответственно, потенциальная аудитория, которую можно предложить рекламодателям, увеличится практически в 2 раза, отмечает РБК.

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ).

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Финансы
Новости

Топ-менеджера «Альфа-капитала» уволили после обвинений в домашнем насилии

Ведомости
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Инвестиционная компания «Альфа-капитал» уволила члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии, говорится в сообщении инвестиционной компании.

«Альфа-капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», – отмечается в заявлении. Представитель компании отказался в разговоре с «Интерфаксом» назвать дату увольнения Живова и комментировать подробности.

Ранее Ирина Живова рассказала на своей странице Facebook, что муж избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Из него следует, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» свою жену и дочь. По словам Живовой, они с мужем в браке 10 лет, но сейчас находятся в процессе развода и живут в разных квартирах. При этом она отметила, что их брак долго был счастливым, но несколько лет назад у мужа случился кризис среднего возраста, после чего они начали ссориться.

Живов утверждает, что никого не бил, сообщал Telegram-канал Baza. По его словам, последние четыре месяца он не знал, где живут дети, потому что жена скрывала место жительства, хотя дети должны полгода жить с ним, а полгода – с матерью по решению суда.

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